2020-05-09T10:26:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Новая карта распространения коронавируса в Приморье - из каких городов и районов заболевшие (инфографика)

Самым «болезненным» городом по-прежнему остается Владивосток
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Владивосток значительно лидирует по количеству зараженных. Карта: "Яндекс"Владивосток значительно лидирует по количеству зараженных. Карта: "Яндекс"
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В краевом министерстве здравоохранения поделились свежими данными по распространению коронавируса в Приморье. Рассказали - сколько случаев заболевания COVID-19 было выявлено в городах и районах края за все время эпидемии. Данные актуальны на 9 мая 2020 года.

На сегодняшний день самым «болезненным» городом Приморья является, конечно же, столица. Во Владивостоке зафиксировано наибольшее количество заболевших - 526 человек. На втором месте стоит Находка - 160. Стоит упомянуть, что в дальневосточной столице такое большое количество пациентов формировалось несколько месяцев, в то время как в Находке чуть больше двух недель назад (23 апреля) числилось всего 4 инфицированных. Болезнь буквально пожаром распространяется в городе.

На третьем месте по числу заболевших назван Артем - 32 человека, далее по 14 случаев подтверждено в Уссурийске и Михайловском районе, девять – в Дальнереченске, восемь – в Надеждинском районе, семь – в Партизанске, шесть – в Шкотовском районе. По пять заболевших – в Хасанском, Партизанском районах, четыре – в Лесозаводске, по три – в Анучинском, Хорольском округах, по два – в Большом Камне, Арсеньеве, Кировском районе, по одному – в Дальнегорске, Октябрьском, Ханкайском, Лазовском округах, Пожарском и Черниговском районах.

Напомним, с начала эпидемии и до сегодняшнего дня в крае был подтвержден диагноз «COVID+» у 808 человек. Из них 150 успешно побороли инфекцию и были выписаны, 10 человек, несмотря на старания врачей, погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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