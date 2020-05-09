Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 10 мая 2020 года: плюс 45 заболевших, инфекция цепляется к женщинам

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 10 мая 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки положительные анализы на коронавирус получили еще 45 приморцев. Большая часть из вновь выявленных - женщины. С начала эпидемии и до сегодняшнего дня в Приморье зафиксировано 808 случаев заболевания COVID-19. При этом 10 человек, преимущественно пожилого возраста, погибли.

На данный момент наибольшее число заболевших зарегистрировано во Владивостоке – 526 человек. На втором месте Находка - 160 случаев. Однако если в дальневосточной столице такое большое число формировалось несколько месяцев, то в Находке цифра выросла буквально за две с половиной недели.

На третьем месте по «заболевшим» муниципалитетам значится Артем - 32 пациента. Подробную статистику по всем районам и городам Приморья можно прочитать здесь.

В команде выздоровевших также за последние дни значительное пополнение. За 48 часов из инфекционных госпиталей выписали ни много ни мало - 43 пациента.

Как сообщают в краевом минздраве, в пятницу, 8 мая, 15 выздоровевших отправились домой из Краевой клинической больницы №2, четверо – из Владивостокской клинической больницы №4. Еще 12 пациентов выписали из госпиталя в Уссурийске.

На следующий день в первых двух медучреждениях выписали по пять человек. Еще два пациента полностью здоровыми покинули больничные стены в Уссурийске.

Дистанционная аттестация?

А студентам ДВФУ из-за пандемии коронавирусной инфекции продлили дистанционное обучение с 12 по 31 мая. Руководство университета обосновало решение недавним приказом Министерства науки и высшего образования. В документе от 8 мая говорится, что обучающимся в российских вузах после майских праздников временно запрещено посещать образовательные учреждения (общежития не считаются).

Дистанционно может пройти как промежуточная аттестация студентов, так и государственная итоговая аттестация.

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