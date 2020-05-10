Организатор акции "Окно Победы" в Приморье: "Это новая добрая традиция в праздновании 9 мая"

В 2020 году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки все жители России фактически остались без массовых праздников. Но, несмотря на это, в Приморье провели несколько акций, благодаря которым удалось не только сплотить жителей дворов и рассказать им о великом подвиге предков, но и заложить фундамент для новых традиций празднования 9 мая.

Такими акциями стали "Окно Победы", "Поем двором", "Лучи Победы" и другие. Организаторы устроили праздник для ветеранов во дворах их домой. Героям не пришлось тратить силы и выходить куда-либо из дома. Они получали поздравления от жителей города, наблюдая за ними с балконов и окон.

- Это действительно правильное начинание, мы доставили ветеранам праздник прямо на дом. Представьте, многие соседи ведь и не знали, что именно здесь, по соседству с ними, живут ветераны! Мы заранее обзванивали всех и планировали, как мы будем добираться до дома. К кому-то пошли еще с 9 утра, других попросили ждать к обеду. Но, как оказалось, нас почти везде ждали с самого утра. Ветераны встречали нас при параде: в мундирах с орденами, женщины надевали красивые шляпы, это был действительно настоящий праздник, несмотря ни на что, - говорит главный режиссер Приморского краевого центра народной культуры Марина Капуста, одна из организаторов акции "Окно Победы".

Марина отмечает, что самое главное - это эмоции, которые получили все жители Владивостока, ставшие участниками акции.

- Пока мы шли от одного двора к другому, к нам присоединялись люди, чтобы поздравить остальных ветеранов. Мы их конечно проинформировали, что при себе должна быть маска и необходимо соблюдать социальную дистанцию. Люди сами захотели поздравить ветеранов и сами проявили свою гражданскую позицию. Жители открывали окна, выходили на балконы и вместе с нами пели песни, никто не боялся, все радовались, многие плакали, не скрывая слез радости. Даже несмотря на коронавирус, люди смогли отметить День Победы. Это и есть та самая позитивная эмоция, которую мы пронесли через весь город, - говорит Марина Капуста.

Марина Капуста считает, что эти акции нужно проводить и в будущем, ведь, как показала практика, они не только дарят позитивные эмоции, но и сплачивают горожан.

- Я считаю, что все эти акции, которые мы провели в условиях самоизоляции, должны проводиться и в будущем. Ведь благодаря этому люди становятся едины. Они узнают что-то новое друг о друге. Многие ведь даже и не знали, что их сосед - ветеран, ну вот теперь будут знать и, возможно, будут иначе относиться как к своему дому, так и к двору и к тем, кто здесь живет. Это действительно новые традиции, которые нужно сохранять и развивать. Благодаря им удалось сплотить и объединить как старшее, так и подрастающее поколения, - отмечает Марина Капуста.