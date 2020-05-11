Это были только цветочки: в Приморье хотят ужесточить режим новыми ограничениями

10 мая на региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией Олег Кожемяко, губернатор Приморья, заявил о том, что контроль за соблюдением всеобщего режима самоизоляции в крае ужесточат. Притом усилить «слежку» намерены не только на региональном, но и на муниципальных уровнях. Речь о том, что теперь каждый отдельный район сможет сам принимать решение о дополнительных ограничениях, которые будут действовать на этой территории, чтобы не допустить распространение и завоза коронавирусной инфекции.

Одной из причин таких нововведений стало то, что в регионе участились случаи, когда туроператоры заманивают горожан групповыми поездками в привлекательные территории края, несмотря на режим полной самоизоляции. Среди самых популярных мест: Находка, Партизанский, Лазовский, Шкотовский, Хасанский и другие районы. По словам губернатора Приморья, все сведения о датах таких групповых выездов уже направлены профильным ведомствам.

Как отмечают в пресс-службе правительства Приморья, из-за сложной эпидситуации, вызванной распространением коронавируса в регионе, главам муниципалитета дали зеленый свет на принятие необходимых мер. Запреты и усиления контроля буду направлены на уменьшение нахождения людей на пляжах, туробъектах, пешеходно-прогулочных зонах, площадок для пикников, скверов, парков, лесопарков и так далее.

- Главам муниципальных образований, прилегающих к прибрежным районам, необходимо ввести до 12 мая ограничения, предполагающие въезд только по разрешениям, для работы, при наличии прописки или дачного участка на данной территории, – сказал Олег Кожемяко, глава региона.

Разумеется, в таком случае для контроля за соблюдением новых мер в муниципалитетах появятся дополнительные посты.

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