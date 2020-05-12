Льготное жилье во Владивостоке

Купить жилье на территории Владивостокского городского округа по льготной ипотеке вполне реально. По новой госпрограмме приморцы могут воспользоваться сельской реально ипотекой со сниженным процентом, чтобы на льготных условиях купить жилье, в том числе в поселке Трудовое, на Русском острове, островах Попова и Рейнеке и в поселке Береговое.

Госпрограммой «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений». предусмотрено предоставление субсидий банкам и АО «ДОМ.РФ» на возмещение процентов по ипотеке, если берешь ее на строительство или приобретение жилого помещения или дома на сельских территориях.

Покупаемое или строящееся жилое помещение или дом должны быть пригодными для постоянного проживания, с централизованными или автономными инженерными системами. Как объяснили в управлении содержания жилого фонда администрации Владивостока, в межведомственную комиссию необходимо представить следующие документы:

- заявление о признании жилого помещения пригодным для проживания;

- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которые не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- технический паспорт жилого помещения (в случае непредоставления межведомственной комиссии в рамках межведомственного взаимодействия);

- заключение специализированной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения (в случае принятия межведомственной комиссией решения о необходимости предоставления такого заключения для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям).

Межведомственная комиссия оформляет свое решение в виде заключения, которое в последующем утверждается распоряжением администрации города Владивостока.

По всем возникающим вопросам, связанным с признанием помещения пригодным для проживания, жители Владивостока могут обращаться: по адресу: г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 15, каб. 68 и 45а; тел. 261-43-29.