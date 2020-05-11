Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 12 мая 2020 года: режим стал еще жестче и новая партия зараженных

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 12 мая 2020 года, самые важные события. За прошедшие сутки в Приморье зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусной инфекцией. Притом за сутки удалось вылечиться 20 пациентам с ранее подтвержденными диагнозами на Covid-19. Всего с начала эпидситуации в Приморье зафиксировано 907 случаев заражения. Победить вирус смогли 213 челочек. 10 пациентов, к сожалению, скончались.

Сейчас в регионе лечатся от вируса нового типа 684 человека. 65 пациентов находятся в тяжелом состоянии, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 13 заболевших.

Как ни странно, похвастаться соблюдением всех мер по самоизоляции жители Приморья не могут. Этому свидетельствует не только динамичный прирост числа заболевших. Как только погода «шепчет», дальневосточники рвутся на природу. Разумеется, это является грубейшим нарушением правил, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию. Таких «молодцов» насчитали больше 5000 человек – все они получили протокол об административном нарушении.

Краю требовались дополнительные решения. В итоге Олег Кожемяко, губернатор Приморья, на заседании оперативного штаба заявил об ужесточении мер по контролю за соблюдением правил самоизоляции. Ранее глава региона продлил все ограничительные меры до 1 июня. Накануне он принял решение наделить муниципалитеты правом самим решать, какие запреты вводить для их территорий. Соответствующие постановления должны быть введены до 12 мая.

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