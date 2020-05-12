Отстранят от работы: на Сахалине накажут медиков, организовавших «массовый выгул» людей из обсерватора в магазин

Скандал разразился на Сахалине после того, как в сеть попало видео. На кадрах - доказательство того, что некоторые медики на полуострове не очень ответственно относятся к работе и к ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Посетительница торгового центра в Троицком, зайдя в продуктовый опешила – увидела два десятка людей в масках в сопровождении медиков, которые массово закупались едой. Некоторые из них, хоть и были «вооружены» средствами защиты, но носили их неправильно.

Оказалось, что это были люди, находящиеся на карантине из-за коронавируса. По какой причине автобус, полностью забитый такими людьми, сделал остановку у ТЦ и позволил им зайти в него – медработник ответить не пожелала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/778548" frameborder="0"></iframe> На Сахалине накажут медиков, организовавших «массовый выгул» людей из карантина в магазин.! другой источник

Тем не менее, видеоматериал попал прямиком в правительство Сахалинской области. 11 мая там прошло совещание, на котором обсуждали безалаберность медицинских работников. Владимир Ющук, министр здравоохранения региона, сообщил о том, что они будут отстранены от работы за то, что допустили нарушение режима изоляции.

- Нам стало известно о посещении группой лиц, возвращавшихся с кт легких, продуктового магазина. Карантин у данных людей на завершающей стадии, у них отрицательные анализы на коронавирус, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе министерства здравоохранения Сахалинской области. - Несмотря на то, что в данном случае угрозы распространения инфекции нет, этот инцидент является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических норм, ответственные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности и снятию дополнительных надбавок

В минздраве также уточнили, что пока окончательное решение по дальнейшей судьбе этих медработников пока не принято. Ведется работа и сотрудниками полиции.

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