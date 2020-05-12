Авиационную бомбу времен Второй мировой войны нашли на берегу озера на Камчатке
11 мая при проведение земляных работ в прибрежной зоне Култучного озера в Петропавловске-Камчатском была обнаружена опасная находка. Во время прокладки инженерных сетей строители заметили нечто ржавое. Этим нечто в итоге оказалось авиабомба времен Второй мировой войны.
Около 80 лет она была скрыта от глаз практически в центре города. Сами работники, разумеется предпринимать какие-то меры не стали, позвонили в соответствующее ведомство. На место незамедлительно были направлены дежурные саперы инженерного подразделения ТОФ.
- На место, где обнаружили боеприпас выехало дежурное подразделение саперов ОКВС. Специалисты осмотрели ее и идентифицировали как авиационную бомбу типа ФАБ-100, без взрывателя, - отметили в пресс-службе ТОФ. - Учитывая удовлетворительное состояние боеприпаса, было принято решение расширить оцепление опасного района и вывезти взрывоопасный предмет к месту утилизации на дежурном автомобиле.
В ведомстве также отметили, что авиабомбу в тот же день погрузили в специальный контейнер и доставили на полигон. В дальнейшем боеприпас намерены подорвать.
К ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU