Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 13 мая 2020 года: первый рабочий день и сразу две жертвы

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 13 мая 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки из-за COVID-19 погибли два пожилых человека - 1938 и 1941 годов рождения. У погибших помимо двусторонней пневмонии, вызванной инфекцией, был зафиксирован ряд хронических и сопутствующих заболеваний.

Число инфицированных в Приморье нещадно увеличивается. За 24 часа диагноз «коронавирус» поставили еще 48 приморцам. С начала эпидемии и до сегодняшнего дня в крае значится 955 случаев заболевания. Причем, по словам специалистов, увеличивается количество тяжелых пациентов. Их насчитывают 66 человек, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

- Эпидемиологическая обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача – сделать все, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат. Необходимо также продолжить работу по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований, - отметил губернатор Олег Кожемяко.

Недельный темп прироста в Приморье составляет 56%, среднесуточный – 8%. В одной из больниц Владивостока, кстати, с болезнью борется 99-летний пациент.

Между тем, в команде выздоровевших также отмечается пополнение. За сутки повторные тесты после медикаментозного лечения дали отрицательные результаты у 27 человек. Кто-то из, если так можно выразиться, счастливчиков проживал в инфекционных госпиталях, кто-то боролся с вирусом дома, поскольку не требовалась госпитализация.

За весь период эпидемии коронавирусную инфекцию победили 240 приморцев.

280 миллионов рублей?

Как и в других регионах, в Приморье семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Деньги будут выделены на каждого ребёнка и независимо оттого - есть ли у семьи право на материнский капитал или нет. По данным пенсионного фонда России, в Приморье выплату получат за 280 тысяч детей.

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