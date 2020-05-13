На Сахалине за взятку и хранение наркотиков осудили экс-мэра

Суд Южно-Сахалинска вынес приговор по уголовному делу, которое возбудили в отношении Сергея Гейченко, бывшего вице-мэра МО «Холмский городской округ», а в последствии мэра Александровск-Сахалинского городского округа. Следствие обвинило экс-чиновника в получении взятки в особо крупном размере и хранении наркотиков.

В зале суда удалось доказать, что преступный путь главы начался еще в 2013 году. Тогда он занимал должность вице-мэра МО «Холмский городской округ». Вплоть до декабря 2014 года Сергея Гейченко помогал заключать и исполнять муниципальные контракты за «скромное вознаграждение». За покровительство он получил 800 тысяч рублей – это часть оговоренной суммы. Само «спасибо» было в размере 10 миллионов рублей.

Дальше чиновника повело в другое противозаконное русло. Тогда он уже являлся главой МО «Александровск-Сахалинский городской округ». С октября 2016 года по февраль 2017 года хранил в своей служебной квартире наркотики - 2,34 грамма.

Все эти обстоятельства были довольно объемно и убедительно представлены государственным обвинителем. Сам Сергей Гейченко до последнего не сознавался в преступлениях, в которых его обвиняли. Даже после приговора и «долгожданного» стука молотка бывший чиновник в своей вины не признал.

- Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил осужденному окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - отметили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области. – Кроме того, на 8 лет он лишился права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, государственных и муниципальных предприятиях, организациях, учреждениях.

В надзорном ведомстве отмечают, что приговор суда пока не вступил в законную силу. Это значит, что решение может быть обжаловано в течение 10 дней.

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