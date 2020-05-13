2020-05-13T15:54:14+03:00
Общество

Главный курортный район Приморья закрывают, на въезде устанавливают блокпост

Всех, кто не сможет объяснить цель поездки в Хасанский район, оштрафуют
Сергей БАЛАНОВ
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Пляж в Хасанском районе на границе с КНДРПляж в Хасанском районе на границе с КНДРФото: Сергей БАЛАНОВ
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Хасанский район Приморья закрывают для нарушителей режима самоизоляции. В районе села Кравцовка устанавливается пост полиции, здесь будут останавливать автотранспорт, идущего в Хасанский район.

- Иногородние граждане, следующие в район без указания цели, разрешенной во время действия режима повышенной готовности, будут проинформированы о нарушении и привлечены к административной ответственности, - говорится на официальной странице администрации района в Инстаграм.

Ограничительный режим продлится до 1 июня. При этом ограничения не коснутся грузового транспорта, доставляющего в район грузы.

Мы уже сообщали, что в селе Андреевка – главном курорте края – прошли проверки баз отдыха. На трех базах нашли отдыхающих, владельцев оштрафовали.

- Помимо организации временного поста полиции необходимо продолжать рейды по базам отдыха, торговым точкам, местам отдыха граждан с тем, чтобы пресечь возможность распространения опасной инфекции, - сказал прокурор района Юрий Федин 13 мая на расширенном заседании оперативного штаба Хасанского района по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Другие участники совещания - участие главы городских и сельских поселений района, руководители правоохранительных органов, представители здравоохранения и Роспортебнадзора - единогласно сошлись во мнении о необходимости усиления контроля за соблюдением требований режима повышенной готовности.

- Майские праздники показали, что многие граждане слишком беспечно относятся к угрозе заболеть или стать распространителем инфекции. Наша задача - остановить таких граждан. Это нужно сделать для того, чтобы сберечь здоровье жителей Хасанского района, а также не сорвать летний сезон – ведь не секрет, что многие хасанцы живут доходом, полученным за летний период, - сказал глава Хасанского района Иван Степанов.

Также оперативный штаб принял решение приостановить работу передвижных ярмарок.

Напомним, Хасанский район – самое южное муниципальное образование Приморья с огромным количеством пляжей и баз отдыха. Ежегодно десятки тысяч туристов приезжает на отдых а Андреевку, Витязь, Безверхово, Славянку, Рязановку и другие популярные населенные пункты ради чистого и теплого моря и живописной природы.

Тем временем, в приморье коронавирусом заразилось уже больше тысячи человек. Официально – 12 погибших. В Хасанском районе 9 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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