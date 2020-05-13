2020-05-13T17:49:31+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 14 мая 2020 года: никаких выпускных и последний звонок онлайн

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 14 мая 2020 года: количество зараженных в регионе перевалило за 1000
Кристина ГРИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 14 мая 2020 года, самые важные события.Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 14 мая 2020 года, самые важные события.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 14 мая 2020 года, самые важные события. Число зараженных коронавирусом в регионе, по данным краевого правительства, перевалило за 1000. За сутки в заболевших пациентов попали сразу 52 человека. Чтобы быть точнее, в регионе с начала эпидситуации зарегистрировали 1007 случаев заражения Covid-19.

- 14 пациентов инфекционных госпиталей остаются в крайне тяжелом состоянии из-за коронавируса, они подключены к аппаратам ИВЛ. Тяжелых – 43, из них тяжесть обусловлена коронавирусной инфекцией у 19 человек, другими соматическими заболеваниями – у 24 пациентов, – отметили специалисты оперативного штаба.

По данным министерства здравоохранения за сутки из больницы выписались после выздоровления 28 пациентов, которым удалось победить коронавирус. Теперь общее число исцелившихся достигла 268.

Вместе с тем, стало известно о том, что в этом году придется попрощаться с выпускными и последними звонками. Власти приняли такое решение, потому что уверены – массового празднование окончания учебного года может привести к новой вспышке коронавируса.

- От очных мероприятий нам придется отказаться из-за эпидемиологической обстановки в которой сейчас находится Приморский край. Это касается последних звонков и выпускных праздников в дошкольных учреждениях. Проводить их в очном формате это было бы неразумно и небезопасно,- рассказала заместитель председателя правительства Приморья – министр краевого образования Наталья Бондаренко.

Более того, запред правительства отметила, что вполне вероятно, что праздник пройдет в режиме «онлайн». Оказалось, что изменения не обойдут стороной и школьников. Власти рассказали о том, когда закончится учебный год для ребят в 2020 году.

Стоит отметить, что администрация Хасанского района приняла решение закрыть населенный пункт от нарушителей режима самоизоляции. Тех, кто не сможет объяснить цель поездки – оштрафуют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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