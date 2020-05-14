Наша птица: «Ратимир» начал продавать охлажденное мясо птицы Приморского производства

В ассортименте компании «Ратимир» теперь имеется охлажденное мясо птицы. Сейчас в супермаркетах Приморского края можно приобрести тушку цыпленка бройлера, окорочок, голень, филе, грудку, бедро и субпродукты. Вся продукция продается под брендом «Михайловский Бройлер».

Мясо птицы упаковано в яркие желтые подложки, которые хорошо заметны на витринах. На них указаны сроки хранения, калорийность, пищевая ценность и информация о производителе. Кстати, вся птица выращивается в Приморском крае, и для ее взращивания используются корма местного производства.

Охлажденная курица «Михайловского Бройлера» имеет улучшенные вкусовые качества в отличие от замороженной. Она не подвергается термической обработке, тем самым сохраняет структуру мышцы. Из-за этого охлажденное мясо лучше впитывает в себя маринады, специи и приправы.

Отметим, что в магазины и супермаркеты охлажденная курица попадает максимально быстро после забоя, а срок годности продукции составляет не более пяти суток. Именно поэтому покупатели могут не сомневаться в качестве приобретаемого мяса.

Напомним, что в конце прошлого года, во время совещания, на котором подводились итоги 2019 года, губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что поднимать законсервированное предприятие «Михайловский Бройлер» при поддержке администрации Приморья будет известный в крае производитель мясных изделий компания «Ратимир». Первая продукция появилась на прилавках в январе 2020 года.