Фура протаранила историческое здание Владивостока, заблокировав Светланскую улицу

Ночью 13 мая в районе дома №119 на улице Светланской произошло ДТП. Участниками стали фура и легковой автомобиль. Как рассказали представители ОГИБДД по Владивостоку, началось все с того, что водитель «Тойоты Краун», двигаясь со стороны Луговой, не справился с управлением и вылетел на «встречку». Легковушка налетела на грузовик «Вольво». Последний, в свою очередь, врезался в историческое здание. Дом, кстати, тогда как раз был на реконструкции.

Оба водителя травмировались: 54-летний мужчину, находившегося за рулем «Вольво», направили на амбулаторное лечение с черепно-мозговой травмой, а 28-летниего водителя «Крауна» с аналогичным диагнозом госпитализировали. Последний, к слову, отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Водитель грузовика, как установили специалисты, на момент ДТП был трезвым.

Оба водителя получили черепно-мозговые травмы. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку

Кроме того, оказалось, что у водителя легковушки нет ни прав, ни документов на автомобиль.

- Ранее мужчину также уже привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством без документов. В настоящее по факту ДТП назначена проверка, - рассказали сотрудники правоохранительных органов.

Ранним утром из-за аварии центральная улица города все еще была перекрыта. В настоящее время, 10 утра, движение восстановили.