2020-05-14T10:49:33+03:00
Общество

Легенда 90-х: раритетный Mercedes-Bens 600 продают за 18 миллионов рублей в Уссурийске

250 лошадиных сил даже можно приобрести в кредит
Кристина ГРИН
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Элитную иномарку можно приобрести за 18 миллионов рублей. Фото: опубликовано на сайте по продаже машин.Элитную иномарку можно приобрести за 18 миллионов рублей. Фото: опубликовано на сайте по продаже машин.
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Невероятная новость для тех, кто считает себя фанатом утонченных раритетных машин. Предложение класса «люкс» прямиком из Уссурийска. Там выставили на продажу роскошный Mercedes-Bens 600. Цена, конечно, не для слабонервных – 18 миллионов рублей.

Но продавец, оправдывая сумму, обращает внимание на то что, это один из самых престижных лимузинов ХХ века. Машину выпускала западногерманская компания «Mercedes-Bens» в период с августа 1963 года по май 1981 года. Кстати, в то время эта модель считалась символом престижа эпохи, поэтому на такой машине ездили знаменитости двух десятилетий.

В объявлении указано, что на продажу выставлен Mercedes-Bens 600 серого цвета, мощность двигателя – 250 лошадиных сил.

Кроме того, в 90-е годы эта модель считалась признаком того, что за рулем либо успешных бизнесмен, либо авторитетный бандит, либо босс мафии. Теперь выглядеть солидно может любой, у кого есть 18 миллионов рублей. Более того, продавец согласен на кредит – по 200 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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