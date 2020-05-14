Двух детей, пропавших на Чукотке, нашли мертвыми в сугробе – дело на контроле Бастрыкина

12 мая в чукотском поселке Беринговский пропали два ребенка. Братья 6-ти и 7-ми лет ушли из дома погулять. Обратно к родным они так и не вернулись. К поисковой операции подключились не только соседи семьи, но и сотрудники полиции, и волонтеры. Спустя сутки о местоположении детей ничего не было известно. Никто не терял надежды найти их живыми. Однако, к сожалению, финал оказался трагичным.

14 мая стало известно о том, что трупы мальчиков нашли недалеко от дома. Следователи по факту смерти двух детей возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Чукотскому автономному округу.

О чудовищном ЧП стало известно и федеральному ведомству. Александр Бастрыкин, глава СК России, взял расследование уголовного дела на контроль центрального аппарата. Региональному СК он поручил тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего и выяснить, что стало причиной трагедии.