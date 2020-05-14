2020-05-14T14:00:40+03:00
Общество

Девушки из Владивостока сняли новый челлендж с переодеваниями

Они предстают перед камерой в сексуальных образах, передавая друг другу магическую кисточку [видео]
Сергей БАЛАНОВ
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Девчонки из Владивостока снова порадовали интернет интересным видеороликом. Они поддержали популярный нынче флешмоб, участники которого передают друг другу кисточку для макияжа, после чего мгновенно меняют образ домохозяйки на нечто более сексуальное и сногсшибательное.

Ролик появился 14 мая в инстаграме одной из участниц – известной в городе русалки Анастасии Слободчиковой.

- Скажем «Да!» творчеству на самоизоляции. Я вообще не любитель челленджей, но в этот раз не устояла. Уверена, наш костюмированный #челлендж2020 вам понравится. Я была в роли русалки. Впрочем, как всегда, - написала Настя.

В ролике снялись пять девочек, они примерили разные образы от участницы конкурс красоты до косплея в стиле анимэ.

Ранее девушки из Владивостока опубликовали другой ролик, более горячий и откроенный. Они решили поучаствовать в челлендже #DontRushChallenge. Его суть - показать как человек при помощи одежды и макияжа может перевоплощаться в различные амплуа. Так, приморские красавицы продемонстрировали, что на самоизоляции можно выглядеть, как простенько в домашней одежде, так и сексуально в нижнем белье.

Девушки из Владивостока устроили флешмоб в эротическом нижнем белье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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