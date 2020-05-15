2020-05-15T06:53:48+03:00
Происшествия

Крупное предприятие в Дальнегорске ушло на карантин из-за коронавируса

Работник местного горно-обогатительного комбината приехал на операцию во Владивосток, но оказался заражен
Милана СОКОЛ
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Сотрудник предприятия в Дальнегорске заразился COVID-19Сотрудник предприятия в Дальнегорске заразился COVID-19Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первый случай заражения коронавирусом подтвердился у специалиста «Дальнегорского горно-обогатительного комбината». Представители Роспотребнадзора отмечают, что мужчина в марте-апреле лежал в одной из больниц Владивостока с другим заболеванием. 13 мая он приехал в краевую столицу на плановую операцию, перед которой сейчас делают обязательный тест, он то и выявил наличие опасной инфекции.

– Мужчину сразу поместили в инфекционное отделение одной из больниц Владивостока. Уже установлен круг лиц, с кем он контактировал, все работники отправлены на домашнюю самоизоляцию на две недели. Сейчас на предприятии работает дезинфицирующая бригада, – прокомментировали в правительстве Приморья.

ООО «Дальнегорский ГОК» – системообразующее краевое предприятие, поэтому работа здесь продолжится в карантинном режиме, с соблюдением всех мер безопасности.

– Допуск на комбинат разрешен только сотрудникам, проводится ежедневное измерение температуры, регулярная санитарная обработка помещений и рук работников, действует масочный режим, – отметили в пресс-службе ГОКа.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом за 14 мая, в Дальнегорском городском округе числится один зараженный COVID-19. Больше всего случаев заболевания коронавирусом зафиксировано во Владивостоке. Диагноз подтвержден уже у 608 человек.

«КП-Владивосток» ранее подробно рассказывала о заболевших сотрудниках еще одного крупного предприятия в крае – авиационного завода «Прогресс», который также сейчас на карантине. Несколько специалистов компании подхватили инфекцкию в командировке за границей. Двое работников остались лечиться в иностранном государстве, а третий мужчина, вернувшийся в Россию из Египта, не смог победить опасную болезнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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