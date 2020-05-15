Медведи «Земли леопарда» настроили правильный ракурс, чтобы сфотографировать улыбающегося тигра

В национальном парке «Земля леопарда» семейство бурых медведей попыталось «разобрать» одну из фотоловушек. Видеокамера не пострадала, а вот угол съемки был смещен. Благодаря этому специалисты заповедника получили кадры дальневосточного леопарда и амурского тигра, снятые с необычного ракурса.

Медведица с двумя медвежатами исследовали территорию, оставляя личные метки с помощью специального «танца» — почесывания спины о дерево. Это и зафиксировала специальная камера — фотоловушка. Через некоторое время любознательные малыши решили исследовать необычный для уссурийской тайги предмет. Медвежата попробовали его на вкус и несколько раз ударили лапами. Как сообщает пресс-служба «Земли леопарда», специалистам нацпарка повезло: после контакта с косолапыми камера все же «очнулась» и заработала, хотя ракурс съемки сильно изменился. Только спинки барсуков и ушки пятнистых оленей некоторое время попадали в объектив.

И все же «медвежья услуга» в конечном итоге принесла ценные для науки данные. Камера сняла под нужным углом рисунок пятен леопарда, который важен для идентификации особи. Кроме того ученые получили видео с «улыбающимся» тигром. Такое «выражение» морды появляется у кошачьих, когда они используют так называемую гримасу-флемен, чтобы захватить побольше воздуха и лучше распознать местные запахи.

— Ежегодно мы сталкиваемся с несколькими случаями «покушений» медведей на фотоловушки. Все они по-разному заканчиваются для камер. В этот раз фотоловушка выстояла, материал был сохранен, хоть и с «медвежьими» новшествами, — рассказал сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Глеб Седаш.

СПРАВКА:

Фотоловушки — основной инструмент для мониторинга популяций амурского тигра и дальневосточного леопарда. Камеры автоматически включаются, реагируя на движение. Более 400 фотоловушек, работающих на «Земле леопарда», это крупнейшая сеть фотомониторинга диких животных в России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/779188" frameborder="0"></iframe> Фотоловушка, сдвинутая медведями, сняла в необычном ракурсе леопарда и тигра.Видео: пресс-служба "Земли леопарда"

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