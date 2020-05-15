Введен режим ЧС – на Курильских островах первый случай заражения коронавирусом

На Курильских островах медики зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Власти Сахалинской области приняли решение ввести режим ЧС, чтобы в экстренном порядке установить контактный круг заболевшего.

Как оказалось, положительный результат анализов на Covid-19 получил житель Дагестана, который прибыл на Кунашир всего несколько дней назад. Примечательно, что в аэропорту экспресс-тестирование исключило заражение, поэтому приезжий получил лишь предписание от Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции.

Как ни странно, окончания карантина мужчина не дождался и вышел на работу, а 15 мая стало известно о том, что он заражен коронавирусной инфекцией. Специалисты уже начали расследование по поводу нарушения им режима.

В итоге в Южно-Курильск в срочном порядке направили вертолет санавиации, чтобы госпитализировать мужчину в больницу в Долинске. Пока он изолирован в районном медучреждении. Власти отмечаю, что с островом приостановили транспортное сообщение. Такая мера будет действовать до тех пор, пока не найдут всех людей, контактировавших с заболевшим.

- Прибывший гражданин должен был работать водолазом на судне «Байкал», принадлежащем ООО «Салюс», на добыче трепанга и морского ежа, - сообщают в пресс-службе правительства Сахалинской области. - В то же время, по информации пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, сегодня в отношении предприятия возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. На судно наложен арест. Ранее эта компания неоднократно задерживались с браконьерской продукцией.

Напомним, что с 14 мая на территории Сахалинской области действует режим цифровых пропусков. Так регион обезопасил себя от незаконных работников. Въезд на остров закрыт для всех, у кого нет сахалинской регистрации, оформленных трудовых отношений или же родственников в области. Всего в регионе с начала эпидемии зарегистрировано 50 случаев заражения коронавирусом, 27 из них уже выписаны из больниц.

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