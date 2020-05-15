В Приморье число больных коронавирусом за неделю выросло почти на 40%

53 новых случая заражения коронавирусом подтвердились в Приморье за сутки. Общее число больных в крае с начала эпидемии достигло уже 1110 человек. Как уверяет руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, суточный прирост по заболеваемости составил 5%, недельный прирост – 38,5%.

На селекторном совещании, которое состоялась сегодня, 15 мая, главный санитарный врач Приморья констатировала, что о снижении заболеваемости COVID-19 в крае речи пока не идет.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирсуной инфекцией отмечает, что по заболеваемости на 100 тысяч населения сегодня лидирует закрытая на карантин Находка – 169 случаев. На втором месте Владивосток, здесь выявлено 96 случаев. Далее идут Михайловский район – 59, Шкотовский район – 41, Анучинский округ и Партизанск – 38. За ними следуют Артем – 30, Дальнереченск и Дальнереченский район – 26, Уссурийск – 23, Арсеньев и Хасанский район – почти 23. На остальных территориях показатели менее 20 случаев.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил главам муниципальных образований усилить мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима. Напомним, в Приморье действуют режимы самоизоляции и масочный. Власти призывают жителей выходить из дома только в случаях необходимости и соблюдать меры безопасности, чтобы не рисковать своим здоровьем и жизнью окружающих. Поэтапное снятие ограничений напрямую зависит от эпидобстановки в крае, которая сейчас явно не самая благоприятная.

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