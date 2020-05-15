Водитель экскаватора не заметил играющих детей и завалил их снегом - мальчики задохнулись

14 мая Чукотку потрясла ужасная новость о смерти двух мальчиков. Напомним, братья пропали днем 12 мая в поселке Беринговский. Одному ребенку было 6 лет, другому - 7. Оба ушли из дома погулять, однако ни через час, ни через день обратно домой они не вернулись. Очевидно, что родные обратились в полицию. Тут же откликнулись на тревожное сообщение по загадочному исчезновению детей волонтеры местной организации. Разумеется, искали мальчиков и простые местные жители, как-никак пропали соседские ребята. Все рассчитывали на то, что поисковая операция завершится благополучно, и детей найдут живыми и невредимыми. Однако, чуда не случилось.

Спустя сутки в поселке объявили о том, что поисковая операция завершена. Тела мальчиков нашли в сугробе рядом с их домом. 14 числа окружной Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Тем не менее, было неясно, что же стало причиной смерти мальчиков. Оказалось, что одна из версий трагедии просто чудовищная.

На Чукотке пока не установилась весенняя погода, поэтому снег в мае – явление для региона не удивительное. В день пропажи детей у дома работала снегоуборочная техника. По одной из версий, водитель машины мог просто не заметить мальчиков и вывалить на них собранный с дороги снег. К сожалению, из-за небольшого роста выбраться из заточения они так и не смогли. Задохнулись.

- Пока говорить однозначно о причинах трагедии рано, но такая версия случившегося тоже рассматривается, потому что, действительно, есть информация, что дети игрались у дороги, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Александр Питиримов, заместитель руководитель СУ СК России по Чукотскому автономному округу. – Стоит отметить, что на теле мальчиков не было никаких повреждений. Сейчас на месте работают сотрудники ведомства, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Вместе с тем, по сведениям источника «КП-Владивосток», семья, в которой случилось ЧП, никогда не стояла на учете в полиции и характеризуется исключительно положительно. Потеря сыновей для них – чудовищная трагедия.

В администрации поселка с руководства взяли подписку о неразглашении, поэтому прокомментировать происшествие там отказались.

Напомним, что расследование уголовного дела взял на контроль центральный аппарата. Об этом заявил Александр Бастрыкин, глава СК России. Региональному СК он поручил тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего и выяснить, что стало причиной трагедии.

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