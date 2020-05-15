2020-05-15T09:29:05+03:00
Общество

Во Владивостоке бастует компания по вывозу мусора из двух крупнейших районов города

Сотрудники "Даль-ЭКО", которую связывают с экс-мэром Николаевым, не вышли на работу из-за конфликта с регоператором по поводу НДС
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Компания "Даль-ЭКО", которую связывают с экс-мэром Владивостока, вступила в противостояние с мусорным оператором из-за НДС.Компания "Даль-ЭКО", которую связывают с экс-мэром Владивостока, вступила в противостояние с мусорным оператором из-за НДС.Фото: Милана СОКОЛ
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Компания "Даль-ЭКО" не вышла сегодня, 15 мая, на уборку мусора в закрепленных за ней Первомайском и Ленинском районах Владивостока. Причина - споры между компанией, которую связывают с бывшим мэром Владимиром Николаевым, и региональным оператором. Представители "Даль-ЭКО" посчитали, что им недоплачивают по существующему контракту.

Руководсто компании считает, что НДС необходимо включать в оплату по вывозу мусора дополнительно, регоператор уверен, что НДС уже входит в условие договора. Примечательно, что другие компании, которые, с которыми заключены аналогичные договоры, выполняют свою работу без подобных конфликтов, разделяя мнение регоператора о том, что все дополнительные платы уже включены в стоимость оказанных услуг.

Тем не менее, компания настаивает на своем, причем настаивает довольно активно. И раз одна сторона договора не выполняет свои условия, прописанные в контракте, то, видимо, и другая сторона вправе отказаться от выполнения своих услуг. Правда пока неясно, как долго компания не будет вывозить мусор с вверенной ей территории. Сегодня для решения возникшей ситуации были собраны все перевозчики мусора в городе. В 11.00, после того как "Даль-ЭКО" не вышла на маршруты, на эти участки вышли другие компании, у которых есть техника и персонал.

Согласно официальному сайту регионального оператора, Ленинский и Первомайский районы обслуживает ООО "Даль-ЭКО". По данным ФНС, до января 2020 года учредителем компании числилась Раиса Семеновна Николаева (именно так зовут маму бывшего мэра). Сейчас учредителем является Черес Александр Анатольевич.

КГУП "Приморский экологический оператор" подготовил акт о том, что ничего не должен компании "Даль-ЭКО", все расчеты произведены вовремя. В то же время регоператор подчеркнул, что эта компания относится к предприятиям, оказывающим коммунальную услугу, и никаких забастовок быть не может, все вопросы должны решаться в правовой плоскости, люди не должны быть заложниками споров, тем более что по мнению оператора все обязательства перед компанией выполнены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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