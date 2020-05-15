Крупный бизнес помогает регионам Дальнего Востока в борьбе с коронавирусом

Приморский крупный бизнес не остался в стороне от общей беды и активно включился в борьбу с коронавирусом. Так, в рамках договоренностей с вице-премьером РФ – полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов взял на себя обязательства закупить в Китае и безвозмездно передать в клиники сразу нескольких регионов редкое медоборудование, а также индивидуальные средства защиты.

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

С начала коронавирусной угрозы ГК «Доброфлот» передала бесплатно различным федеральным, муниципальным органам власти, а также непосредственно организациям, занимающимся благотворительной и лечебной деятельностью, рыбные консервы для обеспечения социально незащищенных слоев населения. А также средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование для медицинских учреждений на сумму около 40 млн рублей. Все это приобрели по минимальным закупочным в Китае ценам.

Опрыскиватели. Фото: ГК «Доброфлот».

- Александр Владимирович, в какие регионы пошла конкретная помощь?

- В первую очередь, мы помогли родному Приморью. Также передали оборудование Амурской области, Камчатскому краю. Но больше всего помощи, по просьбе полпредства ДФО, от нас получила Якутия. Мы понимаем, что несмотря на значительные для компании «Доброфлот» средства, выделенные на благотворительную помощь регионам Дальнего Востока, даже с учётом более масштабной деятельности фонда, созданного полномочным представителем президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым, мы не сможем обеспечить даже частично защиту населения от коронавирусом. Это задача для профильных медицинских служб и уполномоченных федеральных органов. Поэтому мы ставили перед собой две основные задачи.

Медоборудование. Фото: ГК «Доброфлот».

Первая - оперативно доставить средства индивидуальной защиты врачам опорных стационаров и скорой помощи для того, чтобы хоть немного сократить заболеваемость медиков на начальном этапе. Вторая - максимально изучить успешный опыт борьбы с коронавирусом в Китае и привезти в кратчайшие сроки в регионы весь ассортимент средств защиты, дезинфекции, вспомогательного медицинского и лечебного оборудования. Чтобы и у наших врачей было все то, что позволило Китаю справиться с эпидемией.

Справочник по профилактике и лечению COVID-19. Фото: ГК «Доброфлот».

- Что конкретно вы закупили для нужд медицинских организаций?

- Водонепроницаемые комбинезоны химзащиты, опрыскиватели ранцевые, полумаски респираторные с клапаном выдоха, фильтр-патроны, полнолицевые маски аэрозольные, облучатели бактерицидные, кожные антисептики, бесконтактные термометры, шапочки и маски медицинские. Но самое главное – мы купили переносные изоляционные камеры с отрицательным давлением для транспортировки потенциально зараженных людей бригадами скорой помощи к месту их изоляции в инфекционных стационарах, а также изолированной перевозки внутри стационаров. Эти боксы очень важны для снижения риска заражения медперсонала и его массового выбытия по причинам больничного карантина в стационарах, как это уже произошло в Уфе, Ижевске и других городах. Оборудование позволяет изолировать потенциально опасного пациента каретами скорой помощи сразу с места его эвакуации до стационара, а также перемещать его в стационаре во время процедур и диагностики. Это позволит значительно сократить количество заражённых в процессе транспортировки и первичной диагностики.

Переносные изоляционные камеры с отрицательным давлением. Фото: ГК «Доброфлот».

- Почему вы решили закупить именно это оборудование? Ведь правительство разработало программу закупки оборудования для регионов и выделило на нее большие деньги?

- Перечень медицинского оборудования и средств защиты наши специалисты заказали на основе анализа опыта борьбы с заражением в Китае и рекомендаций китайских специалистов. Мы начали этим заниматься почти 2 месяца назад, чтобы защитить сотрудников нашей компании. У нас работает более 4 тысяч человек и на наших плавзаводах есть медицинские подразделения, для которых мы начали подбирать оборудование и средства защиты. Далее мы пришли к выводу, что наши наработки необходимы для регионов Дальнего Востока. К этому моменту по инициативе полпреда в ДФО Юрий Трутнева как раз заработал благотворительный фонд для обеспечения дальневосточных субъектов РФ необходимыми средствами для борьбы с COVID-19, и при его поддержке мы расширили свои закупки. Так как бизнес не скован законом о закупках, когда речь идет о благотворительности, мы смогли быстрее приобрести эти камеры для транспортировки. В России они производятся только на одном предприятии в городе Миасс Челябинской области. Один изоляционный бокс стоит более 2 млн рублей. Но главная проблема в том, что заказать его можно только с поставкой на июнь 2020 год. Слишком большой срок ожидания.

Переносные изоляционные камеры с отрицательным давлением. Фото: ГК «Доброфлот».

- Были ли проблемы с передачей оборудования в клиники?

- Все что привезли - растаможили в тот же день, несмотря на то, что это была суббота. По указанию руководства Министерства здравоохранения Приморья, оборудование тут же передали в больницы. Весь перечень оборудования на стадии выбора очень подробно согласовывался с практикующими врачами. Это помогло не ошибиться с выбором. Поэтому проблем с закупкой и передачей практически никаких не было.

Средство для дезинфекции. Фото: ГК «Доброфлот».

- Знаю, что помимо покупки оборудования, вы также внесли вклад в продовольственный резерв Приморского края?

- Да, мы оказываем помощь регионам нашими рыбными консервами. В прошлом году наша «Иваси» получила официальный статус продукта лечебно-профилактического питания, что подтверждено соответствующими исследованиями Минздрава и сертификатам профильного Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства. Отгрузили 20 тысяч банок.

Обработка транспорта.. Фото: ГК «Доброфлот».

- На ваш взгляд, почему крупный бизнес должен помогать государству в критические моменты?

- Данный проект мы реализовали вне рамок централизованных поставок из-за его крайней срочности. Мы увидели, что важно решить вопрос со специфическим оборудованием как можно скорее, в первоочередном порядке. Именно из-за крайней безотлагательной необходимости этого защитного оборудования мы реализовали этот проект самостоятельно, до начала централизованных поставок государственного фонда. Масштабные поставки ФРДВ, требующие соответствующих процедур, будут обеспечивать системно потребности региона, но есть порядок процедур, который госфонды не могут ускорить или отменить, и тут бизнес, в том числе и в нашем лице, пришёл на помощь. Особенность любого бизнеса - это скорость реакции на быстро изменяющиеся условия, четкое прогнозирование развития ситуации и оперативное принятие решений на свой страх и риск при взаимодействии не всегда с комфортной внешней средой. Особенно это свойственно российскому бизнесу. Уверен, что эти качества как раз позволяют в подобных экстренных ситуациях намного быстрее ориентироваться и принимать необходимые решения.

Медоборудование. Фото: ГК «Доброфлот».

- Скоро в очередной рейс уходит плавбаза Всеволод Сибирцев. Уходить придется в условиях карантина. Какие меры безопасности для экипажа судна вы предпринимаете?

- Трудно себе представить то, к чему может привести эпидемия на изолированном судне с экипажем в 500 человек в открытом море. Поэтому мы заранее начали серьезно готовится к рейсу в плане обеспечения экипажа полноценной медицинской помощью вдали от берега. У нас есть полностью оборудованный медицинский блок, который позволяет госпитализировать и оказывать помощь сразу около 18-ти больным. Мы его частично переоборудовали под прием инфекционных больных – разделили зоны, оборудовали изолятор специфическим кислородным оборудованием и ИВЛ, обеспечили комплектом средств индивидуальной защиты. Самое главное - это найти для работы в море профессиональный медперсонал, который сможет справиться с самыми сложными задачами, какими бы они не были. За 1,5 месяца нам это удалось. Так что обеспеченность медицинской помощью будет не хуже, чем на берегу. Но вся эта подготовка предусмотрена на крайний случай, так как перед рейсом мы проведем тестирование и все необходимые карантинные мероприятия.

Обработка транспорта. Фото: ГК «Доброфлот».

- Насколько успешно государство организовало борьбу и профилактику коронавируса?

- Сейчас рано об этом говорить. На мой взгляд, ситуация только развивается, но то, что уже сделано в части децентрализации принимаемых решениях по регионам, концентрации финансовых ресурсов, организационных усилий по карантинным мерам, быстрой и адекватной реакции на изменяющуюся ситуацию, позволяет рассчитывать на то, что в России будут не такие негативные последствия, как мы уже наблюдаем в других странах. Опыт Китая показывает, что самое главное это дисциплина и организованность, а в этой части главное это осознанность людей, а не призывы власти.