Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 16 мая 2020 года: статистику пересчитали, режим ужесточают, врачи получают 500 тысяч в месяц

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморском крае на 16 мая 2020 года, самые важные события. Муниципалитеты ужесточают меры и закрывают территорию. А вот акваторию для катеров решили открыть.

За последние сутки количество заболевших увеличилось до 1110 человек (выздоровевших 340, погибших 12). Суточный прирост по заболеваемости составил 5%, недельный прирост – 38,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что для отмены особого режима самоизоляции в Приморье нужно, чтобы прирост составлял не более 2%. Это подтвердила на заседании и главный санитарный врач региона.

- О снижении заболеваемости в Приморье пока речи не идет, – подчеркнула Татьяна Детковская.

Статистику пересчитали

Если раньше власти публиковали сведения об общем количестве заболевших в городах и районах, то теперь решили посчитать, а сколько заболело в расчете на 100 тысяч жителей. Это позволяет понять, где действительно дела плохи.

По такой методике в лидерах Находка – 169 случаев на каждые 100 тысяч населения. Не случайно этот город закрыт на карантин. На втором месте Владивосток – 96 случаев. Далее идут Михайловский район – 59, Шкотовский район – 41, Анучинский округ и Партизанск – 38, Артем – 30, Дальнереченск и Дальнереченский район – 26, Уссурийск, Арсеньев и Хасанский район – 23. На остальных территориях показатели менее 20 случаев.

Режим ужесточают

На прошедшем заседании оперштаба губернатор акцентировал внимание глав муниципальных образований на необходимости усилить мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в Приморье.

Ранее мы писали, что вслед за Находкой блокпост появился на въезде в Хасанский район. Бетонные блоки поставили на проезжую часть в районе села Кравцовка. Полиция разворачивает всех иногородних, которые хотят попасть в Хасанский район без необходимости.

Теперь еще один район объявил о подобных мерах – на этот раз Ханкайский. Там выявили первого пациента с коронавируом. В администрации заявили, что «чужих в район не впустят».

- Важно усилить работу в этом направлении, чтобы в ближайшие дни переломить ситуацию, выйти на такие показатели, когда мы сможем поэтапно возвращать экономику к нормальной жизни, – подчеркнул Олег Кожемяко.

Предприятие едва не встало

Первый случай новой коронавирусной инфекции обнаружен и у сотрудника Дальнегорского ГОКа. Он лечился в одной из больниц Владивостока в марте-апреле. Уже установлен круг лиц, с кем он контактировал, все работники отправлены на домашнюю самоизоляцию на две недели. Сейчас на предприятии работает дезинфицирующая бригада.

Работа системообразующего предприятия в Дальнегорске продолжится в карантинном режиме: допуск на комбинат разрешен только сотрудникам, проводится ежедневное измерение температуры, регулярная санитарная обработка помещений и рук работников действует масочный режим.

Хорошие новости

Губернатор Приморья Олег Кожемяко анонсировал открытие навигации для маломерных судов в регионе с сегодняшнего дня. Приморцам наконец-то разрешили выходить в море. Всем, за исключением Находки.

Но еще больше удивила и обрадовала новость о том, что работающие с COVID-19 врачи Владивостока получают от 300 до 500 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказали в правительстве Приморского края.

Такие зарплаты якобы получают врачи, работающие с коронавирусными пациентами в инфекционном госпитале Больницы рыбаков Владивостока, благодаря федеральным и краевым выплатам. В инфекционном госпитале Дальзаводской больницы - самом большом на Дальнем Востоке – зарплаты от 100 до 300 тысяч, уточнили в региональном минздраве.

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