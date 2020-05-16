Дожди обрушатся на Приморье в выходные и продолжатся до 19 мая

Гребень антициклона, вышедший из Охотского моря, распространяется по побережью Приморья. Под влиянием фронтальных разделов в большинстве районов края будут идти дожди. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», с некоторыми интервалами осадки продолжатся до 19 мая. При этом в прибрежной зоне заметно похолодает. На реках южных и западных районов возможен подъем уровня воды до 1,1 метра.

В ближайшие сутки минимальные температуры, по сравнению с прошлой ночью, сильно не изменятся. Маскимальные температурные показатели в континентальных районах края при облачной погоде понизятся до +14…+21 °С. Сильнее всего похолодает в прибрежной зоне, здесь ожидается +6…+13 °С.

В предстоящие выходные во Владивостоке погода будет ненастной. Синоптики прогнозируют осадки различной интенсивности. В городе станет прохладнее, в ночные часы средняя температура составит + 5…+8 °С. Днем температура воздуха понизится на 3-5 градусов, по сравнению с прошлыми сутками. 16 мая в приморской столице вероятность осадков - 100%. При южном,юго-восточном умеренном ветре, воздух прогреется до +10...+12°C.

В Уссурийске в субботу значительно теплее. В городе облачность, временами небольшой дождь. Ветер южный умеренный до сильного. Столбики термометров поднимутся до +15...+17°C.

Облачно и небольшие осадки и в Находке. Здесь ожидается ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +10...+12°C.

Синоптики отмечают, что дожди немного успокоятся в ночь на воскресенье, однако уже днем 17 мая продолжатся с новой силой. В начале новой рабочей недели край останется под воздействием атмосферных фронтов. В большинстве районов прогнозируются осадки, местами сильные. Лишь в ночь на 19 мая осадки начнут ослабевать практически на всей территории, исключением станут южные территории.

Из-за продолжающихся осадков, синоптики прогнозируют формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды на реках южных и западных районов края. Прогноз касается рек бассейнов и озера Ханка и Японского моря, здесь возможен подъем на 0,5 — 1,1 метр, а также река центральных районов -в верхнем течении реки Уссури, здесь возможен подъем до 0,4 метра, с подтоплением прилегающих территорий. Специалисты Примгидромета направили органам власти предупреждение о неблагоприятном явлении — о сильных дождях.

Повсеместное прекращение осадков ожидается во вторник днем.

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