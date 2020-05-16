Родители недосмотрели, перевоспитают специалисты: в Приморье наказали юных живодеров

Один необдуманный жестокий поступок – и жизнь сразу трех приморских семей кардинально изменилась. Юным жителя Находки придется по закону ответить за издевательство над животным. Малолетки ради хайпа забили беременную козу, снимая происходящее на видео. У резонансной истории, развернувшейся в начале апреля, оказалась неожиданная развязка. Суд решил, что перевоспитанием маленьких живодеров займется государство, раз родители не смогли привить своим чадам любовь к животным и элементарное сострадание.

Жестокие игры трех мальчишек в Находке закончились административными делами и судебным разбирательством. Информация о том, что отнюдь не святая троица издевалась над животным, изначально появилась в приморских СМИ. Видео, размещенное в интернете, шокировало любого адекватного зрителя. Мальчики на камеру разыгрывали сцену по выбиванию долгов. В роли злостного неплательщика оказалась беременная коза. Страдания животного ребят не растрогали и истязания продолжились пока бедная скотина не испустила дух.

Поднялась шумиха, в сети даже появилась петиция, с требованием привлечь малолетних живодеров к ответственности, ее подписали около 7000 человек. Проверкой размещенной информации занялись полицейские. Специалистам удалось довольно быстро установить личности юных извергов, факт жестокого обращения с животным подтвердился. Как оказалось, ребята похитили козу в одном из домов на улице Корабельная в Находке. Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что в роли злостных коллекторов на видео выступили два 13-летних мальчика и их 10-летний друг.

Возраст всех трех не позволил наказать живодеров по всей строгости закона и стал причиной составления административных протоколов в отношении их родителей или законных представителей. За ненадлежащие исполнение взрослыми их родительских обязанностей, они отделались мелким штрафом, а вот сами нарушители теперь будут учиться уму-разуму в спецучреждениях.

– 10-летний подросток помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю. Двое 13-летних подростков отправлены в специальное учебно-воспитательное заведение закрытого типа сроком на 3 года, – констатировали в

– Установлено, что подростки похитили со двора дома на улице Корабельной козу, нанесли ей удары, снимая происходящее на камеру мобильного телефона, – отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Находка.

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