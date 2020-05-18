2020-05-18T06:31:35+03:00
Общество

Вместо сыра купила краску для стен: ветеран труда на 9 мая ремонтировала подъезд во Владивостоке

Многоквартирный дом, где живет 86-летняя бабушка, находится в таком плачевном состоянии, что люди внутрь не заходят, а забегают - иначе может убить штукатуркой
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Элла Леонидовна - вдова участника ВОВ и ветеран трудаЭлла Леонидовна - вдова участника ВОВ и ветеран труда
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86-летняя Элла Леонидовна живет в многоквартирном доме на улице Невельского вот уже 32 года. За все это время, по ее словам, капитальный ремонт в здании проводился всего лишь один раз. Да и тот был очень давно. Старый дом буквально дышит на ладан: стены в трещинах, потолок осыпается едва ли не на головы жильцов. Чтобы, кстати, не было подобного «сюрприза» откуда-то сверху - многие люди по подъезду не ходят, а бегают. На управляющую компанию, как говорят сами жильцы, у них повлиять никак не получается, просят помощи у общественности.

В социальных сетях опубликовали видеозаписи, снятые в старом доме. На них Элла Леонидовна, вдова участника Великой Отечественной войны, ветеран труда, вместе с парочкой соседей 9 мая красит подъезд. И это вместо празднования.

86-летняя бабушка красит подъезд. Видео: dps_mesto.

- Да, у нас очень запущен весь дом, поэтому и решили обновить немного краску. Я, как ветеран труда, приложу все усилия, чтобы облагородить подъезд, - говорит женщина.

Ремонтом дома жильцы занимаются не в первый раз, все материалы приобретают за свои средства.

- Сыр себе не купила, купила краску для подъезда. А то страшно ведь ходить. Потолок осыпается, а мамаши с колясками вообще пробегают - бояться, что детей их штукатурка убьет.

Потолок в многоквартирном доме осыпается едва ли не на головы жильцов. Видео: dps_mesto.

Жители собираются пожаловаться на состояние дома Полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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