Самоизоляция пробудила в Приморье забытые преступления - воровство из машин и гаражей

В Приморье вновь наступают тяжелые времена? Как сообщил источник «КП-Владивосток» в правоохранительных органах, по краю пробежалась волна давно забытых преступлений. Неизвестные лица нападают на гаражи и автомобили, выбивая стекла и вытаскивая все ценное: сумки, технику, инструменты. Им нисколько не мешают установленные сигналки и наблюдающие за ними камеры видеонаблюдения.

Так, в районе дома на улице Котельникова у мужчины обчистили автомобиль. Ночью выбили заднее правое стекло и забрались внутрь салона. На опубликованных в социальных сетях кадрах можно увидеть, что воры тщательно покопались в вещах владельца авто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/779662" frameborder="0"></iframe> У автомобиля выбили заднее стекло. Видео из социальных сетей.

- Пока что я заметил, что вынесли сабвуфер с усилителем. Бардачок вот открыт, но я еще его не разбирал, не знаю, забрали ли лежащий там регистратор, - рассказывает потерпевший.

Владельцу авто еще значительно повезло, если можно так выразиться. У некоторых машин, как рассказывают эксперты, в Приморье сейчас забирают все подчистую, в том числе откручивают колеса и диски.

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