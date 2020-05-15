Исторические здания Владивостока приводят в порядок

Вовсю кипит ремонт фасадов исторических зданий Владивостока. Они ждали этого события несколько лет, и вот уже несколько памятников архитектуры предстали горожанам и гостям города в обновленном виде, на других еще леса, но финиш не за горами.

Специалисты восстанавливают штукатурную облицовку фасадов и готовят их к окрашиванию. Всего на этот год запланировали ремонт 13 фасадов. Многие из них на центральной - Светланской улице.

Одним из объектов культурного наследия, где идет ремонт фасада, стало здание на Светланской, 76. Построенное в 1910 году, здание входит в Ансамбль жилых корпусов Сибирского флотского экипажа. Это единый комплекс зданий, выстроенных как жилые корпуса, в которых размещались квартиры офицеров. Все они были возведены под руководством строительной комиссии Владивостокского порта.

Еще один объект на центральной улице - Доходный дом Даттана, Светланская, 37. Здание построено в 1897 году владивостокским предпринимателем, компаньоном «Торгового Дома Кунст и Альберс» Адольфом Даттаном. Расположено как раз напротив Владивостокского ГУМа, это самый центр города и очень популярное место у туристов.

Но не только фасады Светланской обновят в этом году. В эти дни идет ремонт фасадов еще двух домов, расположенных в историческом центре Владивостока, - на ул. Арсеньева, 9/13, и Посьетской, 48.

- Впервые за много лет исторические здания во Владивостоке приводят в порядок. Многие из них давно ждали обновления. Все они являются частью богатой истории нашего города, - отметил мэр Владивостока Олег Гуменюк. - Работы должны проводиться под строгим контролем, качественно и в срок.

Главное, что за дело взялись профессионалы. Как рассказал руководитель городского управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер, все подрядчики имеют опыт работы с историческими зданиями и памятниками культурного наследия.