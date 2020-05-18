Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 19 мая 2020 года: за сутки два приморца погибли, у 71 выявили смертельную инфекцию
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 19 мая 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки от инфекции погибли еще два краевых жителя. Ими оказались мужчина 1955 года рождения и женщина 1968 года рождения. У обоих помимо тяжелой формы COVID-19, был зафиксирован еще ряд сопутствующих заболеваний: хронический гепатит, цирроз печени и сердечно-сосудистые патологии. Врачам, несмотря на все усилия, спасти пациентов не удалось.
Число жертв коронавируса с начала эпидемии и до сегодняшнего дня - 14 человек.
За 24 часа значительно выросло и количество заболевших: диагноз «коронавирусная инфекция» поставили еще 71 приморцу. Общее число заболевших - 1339 человек, Приморье находится на 58 месте по динамике распространения COVID-19.
- Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,3 при нормативе до единицы. По этому показателю Приморский край занимает 58 место из 85 регионов России. Больше всего заболевших дает Находка – 25%, – рассказала Татьяна Детковская, руководитель краевого Роспотребнадзора.
А тем временем приморцы продолжают игнорировать режим самоизоляции. Только за воскресенье было выявлено около 200 нарушителей.
Деньги за смертельный риск
Медикам Приморья, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами, выплатили положенные им региональные и федеральные надбавки. Корреспондент «КП-Владивосток» побывал в Дальзаводской больнице, где развернут самый большой на Дальнем Востоке инфекционный госпиталь, и узнал сколько теперь зарабатывают медработники.
Как дела у соседей?
В Харбине выписали последнего пациента, переболевшего COVID-19. Эта территория Китая является сопредельной с Приморским краем, и на ней уже свыше двух недель не фиксируются новые случаи заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом.
Репостить тоже нельзя
34-летнюю жительницу Славянки осудили за репост фейкового сообщения о коронавирусе. Инцидент произошел в марте этого года: молодая женщина решила поделиться со своими друзьями в мессенджере информацией о якобы зараженных COVID-19 пациентах. Чуть позже главный врач больницы, о которой говорилось в сообщении, эти данные опроверг.
Жительнице уже назначили наказание за распространения недостоверной информации - штраф 15 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU