Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 19 мая 2020 года: за сутки два приморца погибли, у 71 выявили смертельную инфекцию

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 19 мая 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки от инфекции погибли еще два краевых жителя. Ими оказались мужчина 1955 года рождения и женщина 1968 года рождения. У обоих помимо тяжелой формы COVID-19, был зафиксирован еще ряд сопутствующих заболеваний: хронический гепатит, цирроз печени и сердечно-сосудистые патологии. Врачам, несмотря на все усилия, спасти пациентов не удалось.

Число жертв коронавируса с начала эпидемии и до сегодняшнего дня - 14 человек.

За 24 часа значительно выросло и количество заболевших: диагноз «коронавирусная инфекция» поставили еще 71 приморцу. Общее число заболевших - 1339 человек, Приморье находится на 58 месте по динамике распространения COVID-19.

- Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,3 при нормативе до единицы. По этому показателю Приморский край занимает 58 место из 85 регионов России. Больше всего заболевших дает Находка – 25%, – рассказала Татьяна Детковская, руководитель краевого Роспотребнадзора.

А тем временем приморцы продолжают игнорировать режим самоизоляции. Только за воскресенье было выявлено около 200 нарушителей.

Деньги за смертельный риск

Медикам Приморья, работающим с заражёнными коронавирусом пациентами, выплатили положенные им региональные и федеральные надбавки. Корреспондент «КП-Владивосток» побывал в Дальзаводской больнице, где развернут самый большой на Дальнем Востоке инфекционный госпиталь, и узнал сколько теперь зарабатывают медработники.

Как дела у соседей?

В Харбине выписали последнего пациента, переболевшего COVID-19. Эта территория Китая является сопредельной с Приморским краем, и на ней уже свыше двух недель не фиксируются новые случаи заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом.

Репостить тоже нельзя

34-летнюю жительницу Славянки осудили за репост фейкового сообщения о коронавирусе. Инцидент произошел в марте этого года: молодая женщина решила поделиться со своими друзьями в мессенджере информацией о якобы зараженных COVID-19 пациентах. Чуть позже главный врач больницы, о которой говорилось в сообщении, эти данные опроверг.

Жительнице уже назначили наказание за распространения недостоверной информации - штраф 15 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14