Олег Кожемяко: Приморье не готово к снятию ограничений

Вышли на новое «плато»

Приморский край занимает 58-е место в России по динамике распространения коронавируса. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1339 человек с диагнозом COVID-19. Вот уже трое суток подряд к этой статистике прибавляется по 70-80 человек в день. А это никак не радует.

- Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,3 при нормативе до единицы. По этому показателю Приморский край занимает 58-е место из 85 регионов России. Больше всего заболевших дает Находка – 25 %, - проинформировала руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Растет и статистика погибших. За минувшие сутки - еще двое, а всего уже 14 человек.

- Скончавшиеся - мужчина 1955 года рождения и женщина 1968 года рождения. У обоих коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме. Пациенты имели ряд сопутствующих заболеваний, в том числе хронический гепатит, цирроз печени и сердечно-сосудистые патологии, - сообщили в оперштабе.

Лучшая защита - нападение

Предотвратить дальнейшее распространение COVID-19 в Приморье призваны, в том числе, рейды по предприятиям общественного питания, бытового обслуживания, на общественном транспорте - чтобы выявить объекты, на которых не соблюдается масочный режим, не проводится дезинфекция. Только за минувшее воскресенье составлено почти 200 протоколов о нарушении режима повышенной готовности. В суды направлен 41 материал, в Роспотребнадзор - 54.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/779597" frameborder="0"></iframe> Олег Кожемяко и Олег Гуменюк проверяют рынки и магазины.

В такой рейд отправились и губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с мэром Владивостока Олегом Гуменюком. Они прокатились в общественном транспорте, прошлись по вещевому рынку и магазинчикам. Были в маске, как и положено, а вот люди, которые встречались им на пути, - не всегда.

- Провели рейд по соблюдению санитарных требовании в общественном транспорте и в торговых точках во Владивостоке, - рассказывает Олег Кожемяко. - Именно в общественных местах, по нашим данным, большинство приморцев сейчас заболевают коронавирусом. Выводы рейда не утешительные - лишь немногие водители автобусов и продавцы магазинов носят маски и перчатки. На первый раз сделали им устное предупреждение. При повторном нарушении - запретим работать через суд.

Соблюдать санитарные требования всем нам предстоит еще долго. Каждое нарушение может стать причиной заболевания десятков людей . Пока каждый из нас не проявит сознательность и не начнет соблюдать простые правила: носить маски, соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки, - в крае будет расти заболеваемость. В свою очередь, высокие показатели по заболевшим не дают нам приступить к поэтапному снятию ограничении , - подытожил губернатор.

Кстати, во Владивостоке официально разрешили водителям общественного транспорта отказывать в посадке пассажирам без маски. Согласно введенному режиму средства защиты обязаны носить и водители, и пассажиры. Ранее власти разрешили владельцам магазинов не впускать покупателей без масок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14