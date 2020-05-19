2020-05-19T02:53:07+03:00
Общество

Олег Кожемяко: Приморье не готово к снятию ограничений

Как сообщил губернатор, соблюдать санитарные требования всем нам предстоит еще долго
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Олег Кожемяко и Олег Гуменюк проверили, как соблюдается во Владивостоке масочный режим. Спойлер: настолько плохо, что самоизоляцию отменят еще не скоро. Фото: скриншот видеоОлег Кожемяко и Олег Гуменюк проверили, как соблюдается во Владивостоке масочный режим. Спойлер: настолько плохо, что самоизоляцию отменят еще не скоро. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Вышли на новое «плато»

Приморский край занимает 58-е место в России по динамике распространения коронавируса. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1339 человек с диагнозом COVID-19. Вот уже трое суток подряд к этой статистике прибавляется по 70-80 человек в день. А это никак не радует.

- Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,3 при нормативе до единицы. По этому показателю Приморский край занимает 58-е место из 85 регионов России. Больше всего заболевших дает Находка – 25 %, - проинформировала руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Растет и статистика погибших. За минувшие сутки - еще двое, а всего уже 14 человек.

- Скончавшиеся - мужчина 1955 года рождения и женщина 1968 года рождения. У обоих коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме. Пациенты имели ряд сопутствующих заболеваний, в том числе хронический гепатит, цирроз печени и сердечно-сосудистые патологии, - сообщили в оперштабе.

Лучшая защита - нападение

Предотвратить дальнейшее распространение COVID-19 в Приморье призваны, в том числе, рейды по предприятиям общественного питания, бытового обслуживания, на общественном транспорте - чтобы выявить объекты, на которых не соблюдается масочный режим, не проводится дезинфекция. Только за минувшее воскресенье составлено почти 200 протоколов о нарушении режима повышенной готовности. В суды направлен 41 материал, в Роспотребнадзор - 54.

Олег Кожемяко и Олег Гуменюк проверяют рынки и магазины.

В такой рейд отправились и губернатор Приморья Олег Кожемяко вместе с мэром Владивостока Олегом Гуменюком. Они прокатились в общественном транспорте, прошлись по вещевому рынку и магазинчикам. Были в маске, как и положено, а вот люди, которые встречались им на пути, - не всегда.

- Провели рейд по соблюдению санитарных требовании в общественном транспорте и в торговых точках во Владивостоке, - рассказывает Олег Кожемяко. - Именно в общественных местах, по нашим данным, большинство приморцев сейчас заболевают коронавирусом. Выводы рейда не утешительные - лишь немногие водители автобусов и продавцы магазинов носят маски и перчатки. На первый раз сделали им устное предупреждение. При повторном нарушении - запретим работать через суд.

Соблюдать санитарные требования всем нам предстоит еще долго. Каждое нарушение может стать причиной заболевания десятков людей . Пока каждый из нас не проявит сознательность и не начнет соблюдать простые правила: носить маски, соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки, - в крае будет расти заболеваемость. В свою очередь, высокие показатели по заболевшим не дают нам приступить к поэтапному снятию ограничении , - подытожил губернатор.

Кстати, во Владивостоке официально разрешили водителям общественного транспорта отказывать в посадке пассажирам без маски. Согласно введенному режиму средства защиты обязаны носить и водители, и пассажиры. Ранее власти разрешили владельцам магазинов не впускать покупателей без масок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Приморском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Русь» и «Богатырь» — скверы Находки начнут приводить в порядок в ближайшее время
Жители домов по Красного знамени вышли на улицу, чтобы бойкотировать вырубку деревьев
Неправильно боролось с COVID-19 и было закрыто еще одно предприятие в Приморье
Уличное освещение во Владивостоке можно отремонтировать по звонку
Вновь контрабанда леса из Приморья. Теперь на 34 миллиона рублей
В Приморье стало более 1400 человек, заболевших COVID-19
Не Хэйлунцзян, так Цзилинь: у китайского соседа Приморья новая вспышка COVID-19
Через Владивосток продолжают возвращаться на Родину россияне
Приморцы на карантине стали меньше красть и грабить в общественных местах
От 300 до 350 тысяч рублей заработали в апреле врачи во Владивостоке
Минусовую температуру обещают в Приморье
Жители домов по Красного Знамени скинулись по 200 рублей на юриста, чтобы защитить территорию от застройки
Управляющая компания исправится: подъезд, который красила 86-летняя ветеран труда, обновят специалисты
Коронавирус унес в Приморье еще две жизни
Биологи «Приморского океанариума» вырастили малоизученных морских слизней Агассица
Работники завода "Прогресс" собрали "гуманитарку" для заболевших коллег
За чужой фейк женщина из Славянки заплатила штраф 15 тысяч рублей
Пара бутылок пива — от 10 тысяч рублей и выше. Владельца магазинчика во Владивостоке привлекут за торговлю алкоголем ночью
АО «Восточный Порт» продолжает санитарную обработку микрорайона Врангель
16 автобусных маршрутов выставили на торги во Владивостоке
Городские власти хотят построить еще два виадука для пешеходов Владивостока
Власти Владивостока заметили "бутылочное горлышко" на Некрасовской и решили подвинуть опору виадука
В Дальнегорске ревнивый супруг получил удар ножом в грудь