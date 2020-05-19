Первую смерть от коронавируса зарегистрировали на Чукотке

Чукотский автономный округ находится в списке регионов с наилучшей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. На Чукотке с начала ухудшения эпидситуации зарегистрировано всего 56 случаев заражения. 23 человека до сих пор прохолодят лечение. А сегодня стало известно о том, что в регионе зафиксирована первая смерть от Covid-19.

- Пришла печаль новость из больницы Угольных Копей. Умер пациент с Covid-19 из села Лаврентия. Ему было 62 года, - пишет в своем аккаунте в инстаграме Роман Копин, губернатор Чукотского автономного округа. - Искренне соболезную родным и близким. Сейчас очень важно помнить о мерах профилактики и беречь себя и своих близких. Особенно – старшее поколение.

К соболезнованиям присоединились другие пользователи сети, которые оставили свои комментарии под постом губернатора.

Кстати, сегодня первую смерть от коронавирусной инфекции зафиксировали еще в одном дальневосточном регионе – в Приамурье.

На сегодня летальных исходов с пациентами с подтвержденным диагнозом на Covid-19 нет на Сахалине, в Курганской области, Горном Алтае и Ненецком округе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Приамурье

Скончалась амурская пенсионерка (подробности...)

«Возвращаемся к обычной жизни»: Сахалин и Курилы начали поэтапно выходить из самоизоляции

В островном регионе заработали детские сады и школы, открылись магазины с одеждой и даже «ювелирки» (подробности..)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14