2020-05-19T11:09:13+03:00
Общество

Первую смерть от коронавируса зарегистрировали на Чукотке

Умер 62-летний пациент из села Лаврентия
Кристина ГРИН
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Мужчине не удалось справиться с заболеванием, и он скончался.Мужчине не удалось справиться с заболеванием, и он скончался.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Чукотский автономный округ находится в списке регионов с наилучшей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. На Чукотке с начала ухудшения эпидситуации зарегистрировано всего 56 случаев заражения. 23 человека до сих пор прохолодят лечение. А сегодня стало известно о том, что в регионе зафиксирована первая смерть от Covid-19.

- Пришла печаль новость из больницы Угольных Копей. Умер пациент с Covid-19 из села Лаврентия. Ему было 62 года, - пишет в своем аккаунте в инстаграме Роман Копин, губернатор Чукотского автономного округа. - Искренне соболезную родным и близким. Сейчас очень важно помнить о мерах профилактики и беречь себя и своих близких. Особенно – старшее поколение.

К соболезнованиям присоединились другие пользователи сети, которые оставили свои комментарии под постом губернатора.

Кстати, сегодня первую смерть от коронавирусной инфекции зафиксировали еще в одном дальневосточном регионе – в Приамурье.

На сегодня летальных исходов с пациентами с подтвержденным диагнозом на Covid-19 нет на Сахалине, в Курганской области, Горном Алтае и Ненецком округе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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