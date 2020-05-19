Последний День Победы в больнице: в Приморье скончался 99-летний ветеран ВОВ, зараженный коронавирусом

В Дальзаводской больнице, в которой развернут крупнейший на ДВ госпиталь для лечения зараженных коронавирусом, скончался самый возрастной пациент с подтвержденным диагнозом на Covid-19. За несколько дней до празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в больницу был госпитализирован 99-летний ветеран.

Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» представитель совета ветеранов региона, герой войны поступил в больницу с подтвержденным диагнозом на коронавирусную инфекцию примерно 7 мая. В медучреждение возрастного пациента привезли вместе с родственницей. Еще один член семьи проходил лечение на дому, потому что коронавирус протекал в легкой форме.

9 мая, как сообщают очевидцы, для ветерана в стенах больницы устроили небольшое торжество, чтобы мужчина не чувствовал себя обделенным в День Победы. Однако, все усилия, которые врачи предприняли для спасения ветерана от заражения, оказались безрезультатными.

- Его состояние на момент поступления в больницу оценивалось специалистами, как средняя степень тяжести. Но пациент возрастной, поэтому причина смерти была не в заражении, а в хроническом заболевании, а точнее в его прогрессии, - сообщил источник «КП-Владивосток».

99-летний житель Приморского края скончался 11 мая. Это самый возрастной пациент в регионе, у которого диагностировали Covid-19.

Кстати, это не первый случай, когда коронавирус находят у ветерана Великой Отечественной войны. 94-летней героине, у которой было еще и сопутствующее онкологическое заболевание, удалось вылечиться. Ее выписали из больницы за несколько дней до празднования Дня Победы.

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