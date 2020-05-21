Более 3 миллиардов рублей получил Дальний Восток для борьбы с коронавирусом

Оснащение необходимым оборудованием медицинских учреждений дальневосточных регионов в условиях пандемии COVID-19 поставлено во главу угла. Ряд решений по оказанию помощи принят Правительством РФ. На сегодняшний день Дальнему Востоку уже выделено 3,2 млрд рублей.

«Мы неоднократно обсуждали ситуацию по оснащению медучреждений Дальнего Востока необходимым оборудованием. Информацию о заявках регионов, связанных с дефицитом финансирования и недостатком наличия средств защиты для лечения больных коронавирусной инфекцией, довели до Правительства РФ и оперативного штаба», – отметил Юрий Трутнев.

Средства индивидуальной защиты для врачей. Источник: dfo.gov.ru

Дальнему Востоку, в соответствии с апрельскими распоряжениями, выделено более 3,2 млрд рублей. Все дотации идут на оснащение и дооборудование необходимого коечного фонда, приобретение средств индивидуальной защиты и оборудования. Из средств резервного фонда Правительства для Дальнего Востока закупают 114 автомобилей скорой помощи. Кроме того, в течение мая Минпромторг передаст 257 аппаратов ИВЛ, еще 60 ИВЛ направят из Росрезерва.

В ЕАО уже пришли все выделенные средства. Кроме того, 38 млн рублей в область направил Минздрав РФ. Большая часть этих средств – 28,9 млн рублей – пойдёт на стимулирующие выплаты для медицинских работников, которые задействованы на борьбу с COVID-19.

Крупная партия гуманитарной помощи дополнительных комплектов индивидуальной защиты для врачей уже прибыла в Забайкальский край. Из них 8,2 тысяч костюмов для медиков останется Забайкалье и столько же отправятся в Бурятию. Камчатский край получит 2 тысячи, Еврейская автономная область - 1,36 тысяч, Чукотка - 480 штук, Приамурье - 5,76 тысяч.

Тесты. Источник: dfo.gov.ru

Ранее партия защитных комбинезонов для врачей поступила в клинику ДВФУ. Из них 17,4 тысячи комплектов переданы в медучреждения Приморья, остальные направлены в дальневосточные регионы Якутию, Хабаровский край и Сахалинскую область. Первые партии защитных костюмов для врачей были доставлены в первой декаде мая. Всего в дальневосточные регионы поставляется 100 тысяч защитных комбинезонов, 108 тысяч защитных очков, 200 тысяч штук респираторов, 200 тысяч пар медицинских перчаток.

Финансирование мероприятий в дальневосточных регионах по борьбе с распространением COVID-19 осуществляется, в том числе, и за счет привлечения средств крупных производственных компаний. В настоящее время к программе присоединились уже более 20 предприятий. Для оказания поддержки наиболее нуждающимся пяти регионам направлено 300 млн рублей прямой финансовой помощи.

Термометры. Источник: dfo.gov.ru

Кроме того, крупная партия медицинского оборудования и средств защиты, закупленная компанией «Доброфлот», направлена в Республику Якутия. В начале мая помощь от этой же компании была доставлена в Амурскую область.

- Мы очень благодарны бизнесу за оказанную поддержку, за готовность оказать помощь здравоохранению Амурской области в борьбе с коронавирусом, - сказала и.о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева. Она отметила, что большая часть присланных изделий в силу универсальности применения будут востребованы у медиков и после того, как эпидемия отступит.

Экипировка. Источник: dfo.gov.ru

С середины апреля активно ведется работа по поддержке системообразующих предприятий. Мониторинг состояния таких организаций проводится профильными ведомствами по отраслевому принципу, списки предприятий, нуждающихся в поддержке, обновляются. Сейчас таких системообразующих предприятий на Дальнем Востоке 57. Минвостокразвития в соответствии с заявками субъектов ДФО внесло в списки на получение поддержки федерального центра ещё 24 предприятия.

Министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин подчеркнул, что судоремонтные заводы – основа экономики региона и входят в перечень системообразующих предприятий региона.

- В условиях нынешнего экономического спада важно получить гарантию по рабочим местам, - сказал министр Калитин.

Медицинское оборудование и средства защиты. Источник: dfo.gov.ru

Для субъектов малого и среднего предпринимательства Минвостокразвития совместно с Минэкономразвития прорабатывают меры адресной поддержки предприятий. В соответствии с распоряжением Правительства РФ фонды поддержки предпринимательства регионов ДФО (фонды микрозаймов) получат по линии Минэкономразвития на докапитализацию более 329 млн рублей.

По словам и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края Максима Тарасова, мониторинг ситуации в сфере малого и среднего бизнеса проводится в ежедневном режиме.

- Для финансовой помощи МСП запланирована докапитализация Фонда поддержки малого предпринимательства края, в том числе за счет федерального бюджета. У нас уже есть 25 заявок, которые будут рассмотрены в течение нескольких дней. На сегодняшний день фонд готов выдавать микрокредиты в размере до 5 млн рублей. По направлению имущественной поддержки предусмотрено освобождение от оплаты аренды краевых и муниципальных помещений на 90 дней, - рассказал Максим Тарасов.

Маски. Источник: dfo.gov.ru

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев кроме постоянных совещаний с главами регионов намерен проводить «виртуальные поездки» по Дальнему Востоку.

- В течение целого дня мы будем проводить совещания, посвящённые социально-экономическому развитию того или иного региона. На такие совещания мы будем вызывать федеральные министерства, которые нужны, чтобы подробно обсуждать все вопросы по экономическому развитию и в социальной сфере», – подчеркнул вице-премьер.