2020-05-22T11:25:52+03:00
Общество

Во Владивостоке увеличили количество автобусов

Рейдовые мероприятия помогли установить, что все больше граждан проявляют сознательность и носят маски в общественном транспорте
Милана СОКОЛ
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Владивостокцам напоминают о необходимости надевать маски в общественном транспорте. Анастасия КОТЛЯРОВАВладивостокцам напоминают о необходимости надевать маски в общественном транспорте. Анастасия КОТЛЯРОВА
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В мэрии Владивостока прекрасно понимают, что в условии самоизоляции и борьбы с эпидемией коронавируса, когда пассажиропоток снижается, количество автобусов и другого общественного транспорта в городе нужно не уменьшать, а увеличивать. Сегодня на городских маршрутах работают 490 автобусов, девять трамваев и шесть троллейбусов - это больше, чем неделю назад.

Количество транспортных средств на внутригородских линиях увеличили по поручению губернатора, чтобы противостоять распространению эпидемии коронавируса. В Приморье уже около 1500 заразившихся, а общественный транспорт - место повышенного риска.

Кроме того, во Владивостоке действует постановление, обязывающее в поездках обязательно использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей как водителям, так и пассажирам. При отсутствии маски у пассажира водитель имеет право попросить его покинуть салон. Если маски нет у водителя, пассажиры могут сообщить об этом в управление транспорта администрации города по телефону 2614-334.

Весь день в маске - нелегко, но нужно

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, в условиях пандемии в краевом центре не отменен ни один маршрут автомобильного, электрического или морского транспорта. При этом здесь внимательно изучают пассажиропоток и в зависимости от его уровня принимают решение об увеличении или сокращении транспортных средств на маршрутах. Этот же анализ проводят и автотранспортные предприятия.

- После праздников мы наблюдаем некоторое увеличение пассажиропотока, поэтому рекомендовали перевозчикам увеличить количество автобусов на линиях, - пояснил начальник управления транспорта Александр Иванов. - Сегодня их 490. Трамваи, троллейбусы, фуникулер, прибрежный морской транспорт - всё работает в обычном режиме.

Александр Иванов подчеркнул, что на общественном транспорте продолжает действовать обязательный масочный режим. Это понимают и сами пассажиры. Еще неделю назад количество пассажиров в масках составляло не больше 50 %, сегодня можно говорить о значительном увеличении этого количества.

- По нашим приблизительным подсчетам, в эти дни в масках совершают поездки по городу около 80-90 % пассажиров, - пояснил главный специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич. - Это же касается и водителей. К сожалению, многие из них жалуются, что целый день на рабочем месте находится в маске нелегко. На это мы отвечаем, что в ситуации с коронавирусом других возможностей защитить свое здоровье и здоровье окружающих, к сожалению, нет.

Доверяй, но проверяй

И все же одной сознательности мало, приходится устраивать рейдовые мероприятия. Сотрудники управления транспорта администрации Владивостока на этой неделе проверили, как пассажиры и водители общественного транспорта соблюдают масочный режим в районе остановок «Луговая» и «Баляева». Всем, кто находился в салонах без защитных масок, напоминали о необходимости неукоснительно соблюдать это требование.

Также во время проверки специалисты управления проверили у водителей наличие в путевых листах отметок о проведенных санитарных обработках салонов. Все водители отчитались о дезинфекции, продемонстрировав соответствующие записи.

Напомним, в Приморье с 30 апреля действует масочный режим. Он подразумевает обязательное ношение масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания при посещении организаций торговли, организаций, оказывающих социально-бытовые услуги, в общественном транспорте, в том числе такси. Только за минувшее воскресенье в регионе составили почти 200 протоколов о нарушении режима повышенной готовности. В суды направлен 41 материал, в Роспотребнадзор - 54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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