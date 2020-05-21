2020-05-22T15:28:58+03:00
Общество

Дни славянской письменности и культуры пройдут в Приморье

В программе виртуальная выставка русской каллиграфии, детский вокальный онлайн-конкурс и другие мероприятия.
Елена КРАЙНЕВА
Поделиться:
Каллиграфические работы часто являются настоящими произведениями искусства. Фото pkcnk.ruКаллиграфические работы часто являются настоящими произведениями искусства. Фото pkcnk.ru
Изменить размер текста:

Государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры» готовит мероприятия к Дню славянской письменности и культуры. 24 мая в социальных сетях учреждения появятся самые интересные работы участников краевого конкурса русской каллиграфии «Ять» прошлых лет на тему Родины, Великой Отечественной войны, семьи и, конечно, литературы и письменности.

Освоить это искусство поможет видеолекция каллиграфа-дизайнера, преподавателя каллиграфии и председателя жюри конкурса каллиграфии «Ять» Дмитрия Рыжова, в которой он расскажет, что такое каллиграфия, какие виды ее бывают, а также покажет методики и способы самостоятельного улучшения почерка в домашних условиях.

- Популяризация русского языка необходима, особенно сейчас, когда люди пытаются переписать историю. Обязательно нужно совершенствовать и технику письма. В век цифровых технологий это особенно актуально. Человек, обладающий красивым письмом, достоин восхищения. Красивый почерк - уже редкость и признак элитарности, - уверен генеральный директор Центра народной культуры Роман Нечаев.

Конкурс русской каллиграфии «Ять» ежегодно проводится Центром народной культуры с 2014 года. За это время в нем приняли участие сотни людей в возрасте от пяти до 90 лет. Авторское написание букв алфавита, известных цитат, цитат из библии и даже целые рукописные книги присылают на конкурс участники со всего Приморского края. Изучение русской каллиграфии не входит в обязательную программу школ и вузов. Ей обучают в детских школах искусств педагоги, как правило, по собственной инициативе. Традиционно в конкурсе принимают участие также дети иностранных гостей и жителей Владивостока, которые еще только обучаются письму на русском языке.

А в это время

Детский вокальный онлайн-конкурс, посвященный Дню славянской письменности и культуры, проходит в крае. Проект стартовал 15 мая и продлится по 30 мая. Организатор - Министерство культуры и архивного дела края совместно с Приморской краевой филармонией и Приморским отделением Всероссийского хорового общества. Кстати, Хоровое общество Приморского края готово оказать помощь в поисках нотного, текстового, аудио- и видеоматериала песен. Тематика музыкальных произведений: песни о Родине, родном языке, дружбе, семье. В репертуар участников могут войти и другие популярные народные и авторские, духовные песни различных времен (русские, украинские, белорусские и других славянских народов). Рекомендации по выбору музыкального произведения можно найти на официальном сайте филармонии http://primfil.ru, в разделе «Фестивали».

Для участия в конкурсе приглашаются дети от 7 до 18 лет. Для этого необходимо записать видео песни (не более 5 минут в любом из форматов - mp4, avi, HD, MPEG.) в своем исполнении и прислать на электронную почту: t.gatina@mail.ru или на whats app по номеру 8908-441-8755.

Конкурс проводится среди исполнителей Приморья в трех возрастных категориях:

1-я категория - 7-10 лет; 2-я категория - 11-14 лет; 3-я категория -15-18 лет.

Победители конкурса в номинациях (лучшее сольное исполнение в каждой из указанных возрастных категорий) станут участниками онлайн-концерта, который будет демонстрироваться в социальных сетях на странице «Приморская краевая филаромния»: Фейсбук, ВКонтакте, «Одноклассники», Инстаграм.

Подведение итогов состоится 5 июня, онлайн-награждение победителей - 13 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Свыше 1,5 млн человек получили поддержку от волонтеров
Волонтерские центры «Единой России» с целью поддержки медработников и населения помогли свыше 1,5 миллиона человек. Работа первого подобного центра была запущена на базе общественной приемной фракции в городе Калуге два месяца назад
Новости 24
Еще двое сотрудников Медцентра ДВФУ заболели коронавирусом
Еще один антиковидный госпиталь открыли в Приморье
Мужчина из «Сайги» расстрелял Toyota Camry на улице Добровольского во Владивостоке
Жительница Владивостока, выбросившая ребенка с 8 этажа, освобождена от уголовного наказания
280 тысяч рублей присвоил торговый агент из Уссурийска
Я за юмор: «Супермен» из Уссурийска рассказал, зачем катался на крыше авто
Темп прироста в Приморье по-прежнему высокий: в крае 47 новых случаев COVID-19
Правительство Приморья покинул еще один чиновник
Наказать чиновников, которые согласовали отключение горячей воды во Владивостоке, потребовал губернатор
Ожидание автобуса на четырех остановках Владивостока станет комфортней
Погода на выходных огорчит приморцев
233 протокола на нарушителей режима самоизоляции составлены за сутки в Приморье
Видео задержания браконьера представила «Земля леопарда»
Сбербанк и Visa объявляют июнь безналичным
Маршрут электробусов сообщила мэрия Владивостока
Напрямую из Владивостока в Анадырь: S7 Airlines запустила новый рейс
Новая «уголовка» приморской компании «Окна — Эталон»
Новый режим для движения большегрузов ввели в Приморье
А лето будет? Синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на 22 мая