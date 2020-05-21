Дни славянской письменности и культуры пройдут в Приморье

Государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры» готовит мероприятия к Дню славянской письменности и культуры. 24 мая в социальных сетях учреждения появятся самые интересные работы участников краевого конкурса русской каллиграфии «Ять» прошлых лет на тему Родины, Великой Отечественной войны, семьи и, конечно, литературы и письменности.

Освоить это искусство поможет видеолекция каллиграфа-дизайнера, преподавателя каллиграфии и председателя жюри конкурса каллиграфии «Ять» Дмитрия Рыжова, в которой он расскажет, что такое каллиграфия, какие виды ее бывают, а также покажет методики и способы самостоятельного улучшения почерка в домашних условиях.

- Популяризация русского языка необходима, особенно сейчас, когда люди пытаются переписать историю. Обязательно нужно совершенствовать и технику письма. В век цифровых технологий это особенно актуально. Человек, обладающий красивым письмом, достоин восхищения. Красивый почерк - уже редкость и признак элитарности, - уверен генеральный директор Центра народной культуры Роман Нечаев.

Конкурс русской каллиграфии «Ять» ежегодно проводится Центром народной культуры с 2014 года. За это время в нем приняли участие сотни людей в возрасте от пяти до 90 лет. Авторское написание букв алфавита, известных цитат, цитат из библии и даже целые рукописные книги присылают на конкурс участники со всего Приморского края. Изучение русской каллиграфии не входит в обязательную программу школ и вузов. Ей обучают в детских школах искусств педагоги, как правило, по собственной инициативе. Традиционно в конкурсе принимают участие также дети иностранных гостей и жителей Владивостока, которые еще только обучаются письму на русском языке.

А в это время

Детский вокальный онлайн-конкурс, посвященный Дню славянской письменности и культуры, проходит в крае. Проект стартовал 15 мая и продлится по 30 мая. Организатор - Министерство культуры и архивного дела края совместно с Приморской краевой филармонией и Приморским отделением Всероссийского хорового общества. Кстати, Хоровое общество Приморского края готово оказать помощь в поисках нотного, текстового, аудио- и видеоматериала песен. Тематика музыкальных произведений: песни о Родине, родном языке, дружбе, семье. В репертуар участников могут войти и другие популярные народные и авторские, духовные песни различных времен (русские, украинские, белорусские и других славянских народов). Рекомендации по выбору музыкального произведения можно найти на официальном сайте филармонии http://primfil.ru, в разделе «Фестивали».

Для участия в конкурсе приглашаются дети от 7 до 18 лет. Для этого необходимо записать видео песни (не более 5 минут в любом из форматов - mp4, avi, HD, MPEG.) в своем исполнении и прислать на электронную почту: t.gatina@mail.ru или на whats app по номеру 8908-441-8755.

Конкурс проводится среди исполнителей Приморья в трех возрастных категориях:

1-я категория - 7-10 лет; 2-я категория - 11-14 лет; 3-я категория -15-18 лет.

Победители конкурса в номинациях (лучшее сольное исполнение в каждой из указанных возрастных категорий) станут участниками онлайн-концерта, который будет демонстрироваться в социальных сетях на странице «Приморская краевая филаромния»: Фейсбук, ВКонтакте, «Одноклассники», Инстаграм.

Подведение итогов состоится 5 июня, онлайн-награждение победителей - 13 июня.