На Чукотке введена в промышленную эксплуатацию единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция

22 мая на Чукотке ввели в промышленную эксплуатацию уникальную, не имеющая аналогов в мире, плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС, проект АО «Концерн Росэнергоатом», входящего в состав Госкорпорации «Росатом»). Приказ об этом подписал генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров.

— С сегодняшнего дня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певеке Чукотского АО можно считать успешно завершенным. Теперь она полноправно стала 11-й промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире«, — заявил Андрей Петров.

Накануне подписания приказа по результатам проверки комиссией Дальневосточного управления Ростехнадзора АО «Концерн Росэнергоатом» было выдано заключение о соответствии (ЗОС) — документ, подтверждающий, что плавучая атомная теплоэлектростанция построена в соответствии с требованиями проектной документации. Также получено положительное заключение Росприроднадзора. Это означает, что ПАТЭС полностью отвечает действующим нормам и правилам, включая экологические, санитарно-эпидемиологические, строительные и пожарные требования, а также государственным стандартам, сообщила пресс-служба «Концерна Росэнергоатом».

По мере окончательной останки энергоблоков Билибинской АЭС, плавучая теплоэлектростанция станет основным источником энергоснабжения Чукотки.

СПРАВКА:

ПАТЭС выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки 19 декабря 2019 года. Это событие по версии авторитетного журнал «Power» стало одним из шести ключевых событий года в мировой атомной энергетике. Сейчас ПАТЭС обеспечивает 20% потребности Чаун-Билибинского энергоузла.

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