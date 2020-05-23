2020-05-23T10:12:55+03:00
Общество

На Чукотке введена в промышленную эксплуатацию единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция

ПАТЭС в будущем будет снабжать электроэнергией весь Чукотский автономный округ
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Не имеющая аналогов в мире плавучая атомная теплоэлектростанция ПАТЭС. Фото: сайт АО «Концерн Росэнергоатом»Не имеющая аналогов в мире плавучая атомная теплоэлектростанция ПАТЭС. Фото: сайт АО «Концерн Росэнергоатом»
Изменить размер текста:

22 мая на Чукотке ввели в промышленную эксплуатацию уникальную, не имеющая аналогов в мире, плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС, проект АО «Концерн Росэнергоатом», входящего в состав Госкорпорации «Росатом»). Приказ об этом подписал генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров.

— С сегодняшнего дня проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певеке Чукотского АО можно считать успешно завершенным. Теперь она полноправно стала 11-й промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире«, — заявил Андрей Петров.

Накануне подписания приказа по результатам проверки комиссией Дальневосточного управления Ростехнадзора АО «Концерн Росэнергоатом» было выдано заключение о соответствии (ЗОС) — документ, подтверждающий, что плавучая атомная теплоэлектростанция построена в соответствии с требованиями проектной документации. Также получено положительное заключение Росприроднадзора. Это означает, что ПАТЭС полностью отвечает действующим нормам и правилам, включая экологические, санитарно-эпидемиологические, строительные и пожарные требования, а также государственным стандартам, сообщила пресс-служба «Концерна Росэнергоатом».

По мере окончательной останки энергоблоков Билибинской АЭС, плавучая теплоэлектростанция станет основным источником энергоснабжения Чукотки.

СПРАВКА:

ПАТЭС выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки 19 декабря 2019 года. Это событие по версии авторитетного журнал «Power» стало одним из шести ключевых событий года в мировой атомной энергетике. Сейчас ПАТЭС обеспечивает 20% потребности Чаун-Билибинского энергоузла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Следственный комитет РФ: «Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге»
Продолжается расследование уголовного дела в отношении волгоградца Дениса Воронова, разместившего на сайте «Бессмертного полка» фотографию одного из лидеров Третьего рейха
Все подробности приемной кампании-2020: Замминистра науки и высшего образования ответит на вопросы на Радио "Комсомольская правда"
Дмитрий Афанасьев расскажет об особенностях приемной кампании в вузы в этом году, дополнительных бюджетных местах и стоимости обучения для коммерческих студентов
Свыше 1,5 млн человек получили поддержку от волонтеров
Волонтерские центры «Единой России» с целью поддержки медработников и населения помогли свыше 1,5 миллиона человек. Работа первого подобного центра была запущена на базе общественной приемной фракции в городе Калуге два месяца назад
Новости 24
Артемовский дебошир ударил полицейского и пойдет по статье
Мощные дожди ожидаются в Приморье в воскресенье
30-й причал Владивостока по замыслу мэрии должен стать еще одной визитной карточкой города
Погружение «Витязя-Д» на дно Марианской впадины, буксир «Фотий Крылов» и торжественная встреча во Владивостоке
COVID-19 добрался еще до 53 человек в Приморском крае
Колесами в небо: буровая машина перевернулась в районе приморского поселка «Соловей-Ключ»
Горящий спортцентр в поселке Заводской потушили пожарные Приморья
«Удачная находка» может обернуться для жителя Приморья шестью годами несвободы
2300 защитных костюмов дополнительно получат врачи Приморского края.
Ограничение движения на Корабельной набережной Владивостока введено сегодня
Владивосток лишился еще одного международного спортивного мероприятия