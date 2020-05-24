Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 25 мая 2020 года: последний звонок на дистанционке, власти говорят о послаблении режима

Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке и Приморье на 25 мая 2020 года, самые важные события. За минувшие сутки эксперты выявили еще 51 случай заболевания COVID-19. С начала эпидемии и до сегодняшнего дня в крае было инфицировано 1646 человек. Из них значительная часть с болезнью справилась, 15 человек погибли.

Последней жертвой оказался 70-летний мужчина. По словам представителей краевого правительства, за его жизнь медики боролись несколько дней, но спасти пожилого пациента так и не удалось. Коронавирус был осложнен не только двухсторонней пневмонией, но и рядом сопутствующих заболеваний. Болезнь протекала в очень тяжелой форме, в последние дни мужчина был подключен к аппарату ИВЛ.

Тем не менее, в Приморье планируют сделать послабление ограничений. Губернатор Олег Кожемяко утверждает, что общими усилиями удалось достигнуть «хрупкого равновесия»: снизить заболеваемость (относительно нескольких дней) и добиться строгости в соблюдении масочного режима. По словам главы, на данный момент в магазинах даже небольших поселений вовсю пользуются средствами индивидуальной защиты.

- Работу административных комиссий нужно продолжать и усиливать. Чтобы это, пока хрупкое, равновесие – недопущение большого прироста и вспышек заболевания, дало нам возможность подойти к частичной отмене ограничений, разрешить работу ряда непродовольственных магазинов, занятия физкультурой. Мы близки к принятию такого решения Роспотребнадзором, – подчеркнул глава региона.

На сегодняшний день темп прироста заболевших составил 3,1%. Как отмечает руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, смягчение режима действительно возможно.

- Что касается показателей, необходимых для снятия ограничений, то на сегодняшний день край, при нормированном коэффициенте распространения в 1, держится в районе 0,8-0,9. Важно, чтобы этот показатель сохранился и могло быть принято решение о частичном снятии ограничений, – сообщила она.

Для того чтобы эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась Олег Кожемяко поручил профильным органам сосредоточиться на проверках общественного транспорта и магазинов. Если где-то руководство будет игнорировать требования безопасности, то будет привлечено к административной ответственности.

Последний звонок в режиме онлайн?

Из-за карантина последние звонки в школах Владивостока пройдут дистанционно. Линейки состоятся онлайн, а мэр подготовит видеопоздравление. Дата торжества также отличается от прошлых лет - 5 июня.

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