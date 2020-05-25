Сразу захотелось улыбаться: ученики 11 класса в Приморье сняли оригинальный ролик

Одиннадцатиклассники из приморского города Уссурийска оригинально проводили свои школьные годы: сняли музыкальный видеоролик. Под популярный для челленджей трек ребята передавали друг другу различные учебные предметы и мгновенно меняли образ из домашнего в парадный. Так, девушки облачались в черно-белую школьную форму, а парни в строгие костюмы. На груди у учеников были повязаны яркие выпускные ленты.

Съемочный процесс, по словам ребят, длился неделю. Сначала обговорили идею, затем разработали сценарий, в котором каждому отвели свою роль.

- Мы расписали все: как нужно правильно снимать кадры, в какую сторону передавать предметы. Каждый записывал ролик по отдельности, а потом, как только получалось, скидывал. И мы уже проверяли, чтобы все правильно было, как по сценарию, - рассказывает ученица 11Б Средней школы № 30 г. Уссурийска и участница челленджа Анастасия Ананко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/780978" frameborder="0"></iframe> Ученики 11Б поучаствовали в челлендже. Источник видео: kapityxxa.

Свои выпускные ленты ребята заказали давно, еще до карантина. Тогда, естественно, даже подумать не могли, что не смогут как следует проводить школьную пору.

- Надписи на лентах у нас - это какие-то общие шутки, прозвища в классе. Какие-то такие школьные моменты, которые знаем только мы. У кого-то с фамилией что-то связано, а у меня вот, например, написано «мама-босс». Это из-за того, что я много всего организовывала, - рассказывает Анастасия.

В видеоролике поучаствовали не все ученики 11Б, но большая часть. Причем поддержать ребят решила даже классная руководительница Татьяна Александровна. Именно ее можно увидеть на первых кадрах.

- Вот вроде бы и школу закончили, но понимание этому еще не пришло. Ведь как мы могли закончить? Кажется, будто просто ушли в конце марта на каникулы, но так и не вернулись еще. Два месяца дома - будто бы просто бесконечные каникулы. Ощущение, что они закончатся, и 1 сентября мы снова придем в школу, - делится Анастасия.

Последний звонок у выпускников уссурийской школы все же состоится, но не очно. Пройдет онлайн-линейка, и наверняка даже мэр запишет видеопоздравление. Как это все будет, ребята пока что сами не представляют, но точно знают, что те чувства, которые они должны были ощутить, заканчивая школу, все же будут несколько иными.

- Говорят, что у нас будет дистанционный праздник, но это, конечно, вовсе не то, что мы себе представляли. Думали, что на последний звонок будем все красивыми, споем песни, станцуем, попрощаемся с учителями. А в итоге мы даже не поняли, когда был последний учебный день именно в школе. Хотим потом хотя бы всем классом собраться и сделать фотосессию в форме, чтобы хоть какая-то память осталась, - рассказывает Ксения Исаева, ученица 11Б Средней школы № 30 г. Уссурийска.

Видеоролик с талантливыми выпускниками быстро разлетелся по социальным сетям. Под каждым постом можно найти множество восторженных отзывов. Возможно, пример 11Б вдохновит и других выпускников страны поучаствовать в челлендже.

- «Какие одаренные ребята! Очень приятно на них смотреть, сразу хочется улыбаться», «Когда дети правильно воспитанны и переносят трудности достойно. Молодцы!», - пишут интернет-пользователи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14