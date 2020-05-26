2020-05-26T13:08:35+03:00
Происшествия

Появилось видео крушения военного вертолета Ми-8 на Чукотке

Жесткая посадка воздушного судна стала причиной гибели четырех военных [фото, видео]
Кристина ГРИН
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Следователи по факту жесткой посадки вертолета возбудили уголовное дело.Следователи по факту жесткой посадки вертолета возбудили уголовное дело.Фото: принтскрин видео.
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Во вторник, 26 мая вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе чукотского поселка Угольные Копи. На борту воздушного судна находились четыре военнослужащих. Примерно в полдень экипаж начал учебно-тренировочный полет, которые завершился трагедией.

Судя по видео, которое содержит кадры момента крушения Ми-8, транспорт некоторое время кружил над землей, а потом, спустя несколько секунд, рухнул. Столкновение стало причиной возгорания, из вертолета поднимались густые клубы дыма. Выжить в результате авиапроисшествия не удалось никому из членов экипажа.

Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря.

Позже стало известно о том, что вертолет Ми-8 принадлежал войсковой части 42838. По факту его крушения по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» возбудили уголовное дело.

- В настоящее время производятся осмотр места происшествия, выемка предполетной документации и образцов топлива, - отмечают в СКР.

Расследование уголовного дела продолжается. Черные ящики уже найдены, вскоре специалисты займутся их расшифровкой.

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По предварительным данным, на борту судна находились 4 человека [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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