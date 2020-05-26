2020-05-26T19:25:05+03:00
Общество

Минвостокразвития: Коронавирус не повлияет на программы развития Арктики и ДФО

Все запланированные на 2020 год мероприятия пока остаются в силе
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Владимир Путин признал, что некоторые национальные проекты и программы, возможно, не удастся выполнить в 2020 году из-за ситуация с распространением коронавирусной инфекцииВладимир Путин признал, что некоторые национальные проекты и программы, возможно, не удастся выполнить в 2020 году из-за ситуация с распространением коронавирусной инфекцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Оптимизация расходов федерального бюджета, проводимая на фоне пандемии коронавируса, существенно не скажется на проектах развития Арктики и Дальнего Востока. Все основные, запланированные на 2020 год мероприятия, будут проведены. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что некоторые национальные проекты и программы, возможно, не удастся выполнить в 2020 году из-за ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В этом случае их реализация будет временно отложена. При этом глава государства подчеркнул, что высвобождающиеся средства будут использоваться там, где они нужнее всего.

«Все направления развития Дальнего Востока и Арктики, запланированные к реализации в 2020 году, будут реализованы. Указанная оптимизация расходов не окажет существенного влияния на достижение показателей госпрограмм», - цитирует представителя пресс-службы Минвостокразвития ТАСС.

В ведомстве отметили, что по предложениям Минфина РФ расходы на 2020 год по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» сокращены на 1,3 млрд рублей (2,4%). При этом ранее, в марте 2020 года, правительство утвердило ряд изменений в программу развития ДФО и увеличило финансирование на 2020 год на 22,7%, до 54 млрд рублей.

В министерстве добавили, что финансирование программы развития Арктики пока не было сокращено, однако нельзя исключать, что это не произойдет в дальнейшем.

«С учетом влияния распространения новой коронавирусной инфекции на сроки реализации ряда мероприятий возможно дополнительное перераспределение средств внутри указанных государственных программ», - уточнили в Минвостокразвития.

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