Что изменится во Владивостоке с 1 июня 2020 года: новые законы, купальный сезон и отключения воды

Жизнь во Владивостоке постоянно меняется. Есть как внезапные перемены, так и вполне контролируемые, которые происходят два раза в год: с 1 января и с 1 июня. Связано это со вступлением в силу новых законов и подзаконных актов как местного, так и федерального уровня. Помимо этого с наступлением календарного лета открывается и купальный сезон, стартуют гидравлические испытания и продолжается дорожный ремонт. Рассказываем, как изменится жизнь во Владивостоке с 1 июня 2020 года.

Музеи могут начать работать уже с 1 июня

Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова. Естественно, что если это произойдет, то будут действовать ограничения. В частности, на 20 квадратных метров должен быть только один человек. Групповые экскурсии пока будут недоступны.

Другие учреждения культуры пока остаются на карантине. Впрочем, никто не исключает того факта, что Приморье за июнь месяц сможет пройти все три этапа снятия карантинных ограничений, учитывая, что первый шаг в этом направлении уже сделан.

Купальный сезон

Из-за сложной эпидемиологической обстановки в крае под угрозой начало купального сезона. Дело в том, что в регионе продолжает действовать режим самоизоляции несмотря на тот факт, что уже начались послабления. Пока что посещения пляжей ограничено, но можно вдвоем заниматься физкультурой на улице с соблюдением дистанции не менее 5 метров. Ожидается, что послабления режима в части купания и пляжного отдыха могут быть приняты после 15 июня.

Гидравлические испытания

Жителям большей части домов во Владивостоке придется в июне либо греть воду в кастрюлях, либо нагревать ее при помощи бойлеров. С 1 по 8 июня пройдет второй этап испытаний. Полный список домов, которые будут отключены на этот период от горячего водоснабжения, смотрите здесь. Затем с 8 по 15 июня и с 15 по 22 июня пройдут третий и четвертый этапы соответственно. Не исключено, что часть домов останется без горячей воды на более длительный период, так как в случае порыва теплотрассы придется еще несколько дней устранять аварию.

Ремонт дорог

Во Владивостоке продолжается комплексный ремонт по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на следующих улицах: Монтажная (от ул. Борисенко, 54 а до дома № 98 по ул. Борисенко), Сабанеева (от пересечения с ул. Луговая до дома №22 по ул. Сабанеева), Каплунова (от ул. Спиридонова до ул. Невельского), Крыгина (от дома № 12 по ул. Крыгина до дома №111 по ул. Крыгина) и Успенского. Срок завершения работ по контракту – 15 августа. Помимо этого до конца августа в городе отремонтируют ряд основных магистралей и около 60 проездов к жилым домам.

Компенсации после ЧС больше не отберут приставы

Закон приняли еще в феврале 2019 года, но вступает он в силу в первый день лета 2020 года. Согласно закону перечень доходов, которые не могут быть взысканы, дополняется следующими:

- Единовременная материальная помощь при ЧС;

- Финансовая помощь при утрате в ЧС имущества первой необходимости;

- Единовременное пособие членам семей погибших от ЧС;

единовременное пособие гражданам, получившим при ЧС вред здоровью любой степени тяжести.

Отмена «банковского роуминга» внутри страны

С 14 июня российские банки не смогут брать комиссию за переводы с карты на карту внутри самого банка, даже если карта выдана в другом городе России. Теперь можно будет без особых проблем переводить деньги своим родственникам в других городах, не опасаясь банковских комиссий.

Детские лагеря берут на контроль

С 1 июня 2020 года отдыхом и оздоровлением детей имеют право заниматься только те организации, которые перечислены в новом реестре безопасных лагерей.

Перед тем, как отправить своих детей в лагерь, родители могут проверить этот реестр и понять, не мошенники ли перед ними, которые ни коим образом не обеспечат должный уровень безопасности.

Учет за безработными через ЗАГС и МВД

Правила регистрации безработных, которые были введены в апреле из-за пандемии коронавируса, будут вновь дополнены 1 июня 2020 года. Теперь все заявления будут проверять по базам данных ЗАГС и МВД.

Центры занятости от ЗАГСов получат информацию о регистрации детей подавшего заявление, а через базу данных МВД - информацию о его прописке.