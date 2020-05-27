Криминальные хроники Владивостока: ровно 26 лет назад бандиты расстреляли полицейского в упор, спровоцировав глобальную зачистку

Ежегодно в мае полицейские Владивостока приносят к одному из домов на Военном шоссе цветы. В том же месте молодые сотрудники дорожно-патрульной службы уже бесчисленное количество лет принимают Присягу. Для того чтобы узнать что же там находится, и кто такой Дмитрий Акуленко, необходимо переместиться в прошлое, ровно на 26 лет назад.

Вечер 27 мая 1994 год.

Двое сотрудников, тогда еще ГАИ, патрулируют маршрут Снеговая - Дальхимпром. В какой-то момент мимо них проносится автомобиль «Toyota Carina», водитель которого увидев требование об остановке, лишь вдавливает педаль газа посильнее. Начинается преследование.

На Военном шоссе возле дома №21 иномарку заносит, и она на скорости врезается в дерево. С беспокойными мыслями о возможно пострадавших гражданах, сержант Дмитрий Акуленко и капитан Сергей Козлов бросаются к покореженной машине. Они еще не знают, что внутри салона сидят опытные бандиты, которые встретят полицейских выстрелами.

Первым от тяжелого ранения падает Сергей. Дмитрий же, успев среагировать, выхватывает табельный пистолет и, открывает огонь. У него получается ранить одного из убегающих злоумышленников в ногу. Но на этом сержант не останавливается и пытается продолжить преследование. Вот только одному из преступников удается подбежать и в упор выстрелить в Дмитрия Акуленко.

Чуть позже из-за серьезных травм 22-летний инспектор ГАИ скончается на больничном столе, а группировку обезвредят коллеги Дмитрия.

- Я помню тот случай, тогда весь город на ушах стоял. Хоронили милиционера всем городом, столько народу было… - рассказывает один из владивостокцев.

Другой местный житель подчеркивает, что именно после этого убийства началась глобальная зачистка.

- Потом уже началось такое, что если кого-то не грохнули за сутки, то значит ещё тело не нашли.

Дмитрию Акуленко было 22 года

Посмертно родителям Дмитрия вручат Орден «За личное мужество». Погибший молодой сержант так и не узнает, что через нескольк месяцев у него должен родиться сын.