2020-05-27T08:52:30+03:00
Общество

Спорт в «Авангарде»

После реконструкции стадиона, которая начнется в этом году, здесь появятся гаревые дорожки и техпарк.
Милана СОКОЛ
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После реконструкции здесь можно будет заниматься не только спидвеем. Фото: vlc.ruПосле реконструкции здесь можно будет заниматься не только спидвеем. Фото: vlc.ru
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Домашний стадион спидвейного клуба «Восток», многократного чемпиона страны, ждет реконструкция. «Авангард» отремонтируют в два этапа, первый начнется уже в этом году. Администрация Владивостока уже объявила открытый электронный аукцион на поиск подрядчика.

Первым этапом станет ремонт нижней части стадиона. Здесь появятся современные гаревые дорожки, а также универсальная спортивная площадка с легкоатлетическими дорожками, которая будет оборудована для игры в мини-футбол и баскетбол. Запланировано строительство двухэтажного административно-бытового комплекса, где будет обустроен техпарк для обслуживания мототехники команд. Стадион будет оборудован системой видеонаблюдения, LED-экранами и шумопоглащающими экранами. По периметру трека будет смонтировано новое ограждение и проведено освещение. Проектом реконструкции также предусмотрен вынос инженерных сетей, находящихся на территории стадиона.

- После реконструкции на стадионе «Авангард» появится возможность заниматься различными видами спорта, не только спидвеем и мотокроссом, - отметили в городском управлении физической культуры и спорта.

Завершить первый этап реконструкции планируется до конца июня 2021 года. После этого начнется подготовка ко второму этапу работ - ремонту зрительских трибун. Вместимость посадочных мест увеличится до 7 тысяч, а над трибуной появится навес, который позволит проводить мероприятия при любой погоде.

Реконструкция стадиона «Авангард» ведется в рамках государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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