Спорт в «Авангарде»

Домашний стадион спидвейного клуба «Восток», многократного чемпиона страны, ждет реконструкция. «Авангард» отремонтируют в два этапа, первый начнется уже в этом году. Администрация Владивостока уже объявила открытый электронный аукцион на поиск подрядчика.

Первым этапом станет ремонт нижней части стадиона. Здесь появятся современные гаревые дорожки, а также универсальная спортивная площадка с легкоатлетическими дорожками, которая будет оборудована для игры в мини-футбол и баскетбол. Запланировано строительство двухэтажного административно-бытового комплекса, где будет обустроен техпарк для обслуживания мототехники команд. Стадион будет оборудован системой видеонаблюдения, LED-экранами и шумопоглащающими экранами. По периметру трека будет смонтировано новое ограждение и проведено освещение. Проектом реконструкции также предусмотрен вынос инженерных сетей, находящихся на территории стадиона.

- После реконструкции на стадионе «Авангард» появится возможность заниматься различными видами спорта, не только спидвеем и мотокроссом, - отметили в городском управлении физической культуры и спорта.

Завершить первый этап реконструкции планируется до конца июня 2021 года. После этого начнется подготовка ко второму этапу работ - ремонту зрительских трибун. Вместимость посадочных мест увеличится до 7 тысяч, а над трибуной появится навес, который позволит проводить мероприятия при любой погоде.

Реконструкция стадиона «Авангард» ведется в рамках государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.