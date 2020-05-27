Олег Гуменюк: Ремонт дворов в этом году будет комплексным

Во Владивостоке реализуется программа «1000 дворов». Ранее специалисты управления содержания жилого фонда встретились с жителями и обсудили проекты благоустройства. С наступлением строительного сезона во дворах города начался комплексный ремонт. На одной из придомовых территорий побывал глава Владивостока Олег Гуменюк.

- На «Красного знамени», 118, в этом году будет установлена многофункциональная спортивная площадка для воркаута, тренажеры, волейбольная и футбольная площадки. Кстати, в прошлом году возле дома по этой же программе был уложен новый асфальт. Теперь ремонт здесь будет комплексным, - рассказал глава Владивостока.

Пока в списке ремонта 103 двора краевого центра, и его планируют расширить. В каждом дворе прошли собрания и определен вид работ, который будет проведен. Люди сами решали, что им необходимо - установка спортивной или детской площадки или асфальтирование придомовой территории.

Глава города Олег Гуменюк лично следит за ходом работ. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

- Придомовая территория у нас большая, когда-то было футбольное поле, на котором занимались наши дети. Но теперь все пришло в довольно печальное состояние. Очень рады, что с помощью программы сможем преобразить здесь всё. Будет четыре разные зоны, а спортом заниматься смогут жители всех соседних домов, - говорит председатель ТСЖ «Проспект» по «Красного знамени», 118, Наталья Рассоленко.

Напомним, программа «1000 дворов» была организована по распоряжению губернатора края Олега Кожемяко. В прошлом году во Владивостоке она была реализована более чем по 300 адресам.