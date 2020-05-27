Вышла замуж 2 недели назад: беременная девушка из Приморья скончалась в больнице после вмешательства врачей

В Артемовской больнице 24 мая при довольно странных обстоятельствах скончалась 29-летняя жительница Приморья Анастасия Варнавская. Как рассказывает Ольга, мать девушки, за несколько дней до этого ее дочь обратилась в медучреждение из-за трудностей с беременностью (у Анастасии шла 21 неделя). Домой девушка так и не вернулась.

- Еще в конце апреля у моей дочери на УЗИ увидели опущенную плаценту. На тот момент у Насти также были и обильные прозрачные выделения. Но врачи тогда нас успокоили, сказали, что все нормально, - рассказывает Ольга Варнавская.

Только к середине мая выделения не прекратились, наоборот, стали еще интенсивнее.

- Мы волновались, поэтому решили поездить еще по специалистам. После нескольких осмотров оказалось, что у моей дочери околоплодный пузырь выпал во влагалище. Ее направили на стационарное лечение в гинекологию Артема.

В медучреждении Анастасию осмотрела женщина-врач и сделала неутешительный вывод: если не прервать беременность, то ребенок родится с патологиями. Было принято решение не рисковать.

- С 16 и по 21 мая Настя проходила медикаментозный курс лечения антибиотиками. И вот утром 21 числа ей поставили капельницу для стимуляции родов. Потом еще одну - но процесс так и не начался. Тогда врачи решили, что перенесут все на следующий день. Когда я вечером разговаривала с Настей, чувствовала она себя неважно. Говорила, что ее морозит. Возможно, температура была.

На следующий день до дочери Ольга дозвониться не смогла.

- Я звонила, но никто сначала не брал трубку, потом ответила девушка, которая лежала с моей дочерью в одной палате. Сказала, что Настя лежит с капельницей, и у нее начались роды. В 11:30 я снова позвонила, но никто не ответил. Через час связалась с медсестрой из приемного покоя - оказалось, что Настю оперируют. Я звонила еще, и еще, - все это время моя дочь была на операции.

Как говорит Ольга, операция закончилась в 17:10. На тот момент она уже была в медучреждении и ждала каких-нибудь новостей о состоянии своей дочери.

- Когда закончилась операция, медсестра сказала, что Настю направляют в реанимационное отделение Артема. Я успела увидеть дочь перед тем, как ее увезла скорая помощь. Подержать ее за руку… Она была без сознания.

Вышедший к матери пациентки врач рассказал, что у Анастасии был гепатит С и еще какая-то инфекция. Мол, поэтому все пошло не так, как было запланировано.

- Врач сказал, что Настя родила, но после этого у нее открылось кровотечение. Чтобы спасти ей жизнь, они удалили матку и шейку матки. Якобы все в свои руки взял главный реаниматолог Приморья.

Дальше все, как в страшном сне: 23 мая, у Анастасии происходит остановка сердца. Его запускают, но уже отказывают почки.

- Ко мне вышел профессор и сказал, что Настя находится под аппаратом, и что они сделали все возможное, в том числе ввели ей какие-то препараты. Я спросила: «Можно ли спасти мою дочь?» Получила ответ: «Возможно, умрет». Больше со мной никто не разговаривал.

После смерти Анастасии Варнавской у ее семьи появилось множество вопросов касательно действий врачей. Взять хотя бы то, что по каким-то причинам Настю заставили рожать самостоятельно, в то время как это была ее вторая беременность, а при первой у нее было кесарево сечение.

Семья девушки уже попросила Следственный комитет Приморья провести тщательное расследование и дать оценку действиям врачей Артемовской гинекологии. В краевом минздраве пояснили, что все материалы переданы в Следственный комитет.

- По факту смерти женщины в Артемовской больнице проводится проверка. Все материалы переданы в Следственный комитет Приморья. Минздрав региона, в рамках установленных полномочий, также назначило заседание экспертной комиссии с участием ведущих специалистов по акушерству и гинекологии, а также реаниматологии, которой предстоит подробно разобрать все обстоятельства и факты по качеству оказания медицинской помощи погибшей женщине, - говорится в сообщении минздрава.

Анастасия расписалась со своим возлюбленным в свой день рождения.

А ведь буквально две недели назад, 15 мая, Анастасии исполнилось 29 лет. Этот день определенно был одним из самых счастливых в ее жизни - ведь он одновременно стал и днем ее свадьбы.

У Анастасии остался 5-летний сын. После смерти матери, он стал сиротой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14