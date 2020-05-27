2020-05-27T16:57:15+03:00
Общество

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 28 мая 2020: режим ослабили, но не до конца и вот почему

Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 28 мая 2020: физкультура - пожалуйста, рестораны и кафе - на замке
Кристина ГРИН
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 28 мая 2020 года, самые важные события.Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 28 мая 2020 года, самые важные события.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 28 мая 2020 года, самые важные события. С начала осложнения эпидемиологической ситуации в Приморье зарегистрировано 1779 случаев заражения. За последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 44 человек. Как отмечают в пресс-службе правительства региона, темп прироста составил 2,54%.

- Показатель заболеваемости в Приморье на 100 тысяч населения – 97 человек, а по Дальневосточному округу он составляет 108 человек, по России – 246, – обозначил Олег Кожемяко, губернатор региона.

Кстати, большинство зараженных – это контактные по родству. Об этом сообщает оперативный штаб. Притом, что зачастую диагноз подтверждается сразу у нескольких членов семьи. Как правило, у одних коронавирус протекает в легкой форме, а у людей старшего поколения - сразу в тяжелой.

За последние сутки болезнь удалось победить 92 пациентам, а за всего с начала эпидемии с заболеванием справились 798 жителей Приморья. Важно отметить, что тех, кто преодолел инфекцию в два раза больше, чем заболевших. Как отмечает Анна Симакова, заведующая госпиталем Covid-19, большая часть победителей болезни – женщины. Однако, это еще не повод говорить о том, что настало время расслабиться.

- Хочу подчеркнуть – это очень хрупкое равновесие, которое нам необходимо всеми силами сохранить, – заявил глава Приморья.

Вместе с тем, статистика позволила перейти к первому этапу послабления режима повышенной готовности. С 26 мая в Приморье разрешены индивидуальные занятия физкультурой и спортом на свежем воздухе. Но с одним «но» - бегать и заниматься на спортплощадках можно только по двое и на расстоянии не менее 5 метров. Ношение масок, разумеется, не обсуждается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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