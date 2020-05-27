Главные новости Приморья за 27 мая: умерла беременная, открылись пляжи и набережные

Главные новости Владивостока и Приморского края за 27 мая 2020 года: начинается снятие ограничений, открыли пляжи и набережные, в больнице умерла беременная женщина, коллапс на границе с Китаем. Экономим ваше время и коротко рассказываем о самом важном. Заинтересовались и хотите подробности? Кликните по ссылке.

Блокаду снимают

Бетонные блоки, мешающие проезду к набережной Спортивной гавани Владивостока и Токаревской кошке, убрали. Также открыта для посещений территория озера Юность. Решение о постепенном снятии ограничений на посещение мест массового отдыха принято на основании рекомендаций специалистов Роспотребнадзора.

— Безусловно, люди устали и очень ждали даже таких послаблений режима. Именно поэтому очень осторожно, постепенно будем убирать ограничения. При этом настоятельно рекомендуем соблюдать так называемую социальную дистанцию, надевать маски и перчатки при контакте с другими людьми. До полного снятия режима повышенной готовности еще далеко, — прокомментировал решение мэр Владивостока Олег Гуменюк (подробнее..).

Блоки на пути к маякуФото: Сергей БАЛАНОВ

Коллапс на границе

Напряженной обстановка по-прежнему остается в Пограничном, здесь ожидают заезда в Поднебесную более 200 перевозчиков.

– Местные (с Пограничного), например, заявляют, что раз переход находится в их поселке, то заезжать они будут без очереди. Естественно случаются конфликты. Также составляются списки. Образовалось уже несколько групп, в которые попадают дальнобойщики из одной транспортной компании, или, допустим земляки. При этом один, может занять очередь своим друзьям, такая путаница начинается, что черт ногу сломит. Из-за отсутствия единой очереди, кто-то успевает съездить «по блату» в Китай несколько раз за короткий промежуток времени, а кто-то ждет чуть ли не месяц. Хочешь быстрее – плати, – поделился один из заложников ситуации на границе (подробнее..).

Пробка на границе сохраняется с апреля. Фото: Уссурийская таможня

Роковая беременность

В Артемовской больнице 24 мая при довольно странных обстоятельствах скончалась 29-летняя жительница Приморья Анастасия Варнавская. Как рассказывает Ольга, мать девушки, за несколько дней до этого ее дочь обратилась в медучреждение из-за трудностей с беременностью (у Анастасии шла 21 неделя). Домой девушка так и не вернулась. А ведь в этом месяце она одновременно отметила день рождения и сыграла свадьбу (подробнее..).

Анастасия расписалась со своим возлюбленным в свой день рождения.

Гонки автобусов

В кадр случайно очевидца попало грубое нарушение правил дорожного движения на дороге во Владивостоке. При этом в роли «Шумахера» выступил отнюдь не водитель спорткара, а шофер автобуса. Пытаясь прибыть первым к остановке, перевозчик обогнал коллегу, частично выехав на встречную полосу (подробнее..).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/781484" frameborder="0"></iframe> Водитель автобуса обгоняя коллегу, выехал на встречную полосу во Владивостоке.Видео: dps.control

Семейная болезнь

В Приморском крае за сутки выявлено 44 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в крае заразились 1779 человек. По словам специалистов, опасная болезнь часто выявляется сразу у нескольких членов семьи. При этом заболевание у родственников может развиваться по абсолютно разному сценарию.

Медики отмечают, что большинство заболевших в крае – это контактные по родству (подробнее..).

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