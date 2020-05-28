Открытие детских садов во Владивостоке отложили на неопределенный срок

Пожалуй, одним из самых актуальных вопросов для многих жителей Владивостока остается - открытие детских садов. Большинство горожан надеялись, что ограничения в работе дошкольных учреждений снимут с 1 июня. Однако на данный момент точной даты возобновления работы садиков в администрации города назвать не могут. Их открытие напрямую зависит от эпидемиологический обстановки в регионе. Спасением для работающих родителей станут дежурные группы, список которых значительно расширен с 28 мая.

- В связи с действием ограничительных мер пока детские сады не работают в привычном режиме. Дети, чьи родители сейчас заняты на работе, могут посещать дежурные группы. Точной информации пока о возобновлении работы детских садов в привычном режиме нет. Подобные решения будут приниматься исходя из эпидемиологической обстановки в городе, - прокомментировала пресс-служба мэрии Владивостока.

Принять детишек готовы в 40 дошкольных образовательных учреждениях города. Дежурные группы рассчитаны на воспитанников, чьи родители вынуждены работать, несмотря на продолжающийся режим самоизоляции.

В Первомайском районе Владивостока детей ждут в следующих учреждениях:

- МБДОУ «Детский сад № 160» (ул. Полярная, д. 7а, т. 2255705),

- МБДОУ «Детский сад № 38» (ул. В. Терешковой, д. 1а, т. 2278858),

- МБДОУ «Детский сад № 150» (ул. Сахалинская, д. 61, т. 2259497),

- МБДОУ «Детский сад № 152» (ул. Вилкова, д. 7, т. 2253835) ,

- МБДОУ «Детский сад № 166» (ул. Борисенко, д. 20, т. 2639144, 2639140),

- МБДОУ «Детский сад № 15» (ул. Гульбиновича, д. 25, т. 2275798),

- МБДОУ «Детский сад № 43» (ул. Гульбиновича, д. 32, т. 2279557),

- МБДОУ «Детский сад № 78» (ул. Черемуховая, д. 17, т. 2274305),

- МБДОУ «Детский сад № 179» (ул. Надибаидзе, д. 24, т. 2272640, 2276210),

- МБДОУ «Детский сад № 162» (ул. Волкова, д. 13, т. 2288105).

В Ленинском районе города малышей готовы принять:

- МБДОУ «Детский сад № 1» (ул. Пологая, д. 62а, т. 2401645),

- МБДОУ «Детский сад № 52» (ул. Ковальчука, д. 26, т. 2220036),

- МБДОУ «Детский сад № 7» (ул. Адмирала Кузнецова, д. 7б, т. 2442716),

- МБДОУ «Детский сад № 109» (ул. Адмирала Юмашева, д. 26а, т. 2440305),

- МБДОУ «Детский сад № 8» (ул. Нейбута, д. 25, т. 2635481),

- МБДОУ «Детский сад № 124» (ул. Адмирала Кузнецова, д. 50а, т. 2440462),

- МБДОУ «Детский сад № 176» (ул. Светланская, д. 205а, т. 2226505),

- МБДОУ «Детский сад № 18» (ул. Уткинская, д. 18, т. 2402454).

В Первореченском районе дежурные группы открыты:

- МБДОУ «Детский сад № 22» (ул. Гамарника, д. 19, т. 2360216),

- МБДОУ «Детский сад № 107» (ул. Овчинникова, д. 14а, т. 2361569),

- МБДОУ «Детский сад № 159» (ул. Некрасовская, д. 98а, т. 2453882, 2454296),

- МБДОУ «Детский сад № 34» (ул. Сабанеева, д. 11, т. 2440370),

- МБДОУ «Детский сад № 35» (ул. Тухачевского, д. 54, т. 2343277),

- МБДОУ «Детский сад № 103» (ул. Днепровская, д. 28, т. 2361137),

- МБДОУ «Детский сад № 169» (ул. Постышева, д. 35, т. 2362037),

- МБДОУ «Детский сад № 175» (ул. Баляева, д. 36а, т. 2203114, 2201194),

- МБДОУ «Детский сад № 67» (просп. Океанский, д. 96, т. 2451524)

В Советском районе для детей работают группы в следующих садах:

- МБДОУ «Детский сад № 10» (ул. Адмирала Угрюмова, д. 42, т. 2468744),

- МБДОУ «Детский сад № 14» (ул. Кирова, д. 18а, т. 2317119),

- МБДОУ «Детский сад № 16» (ул. Енисейская, д. 7б, т. 2312140),

- МБДОУ «Детский сад № 24» (ул. Свердлова, д. 18а, т. 2463929),

- МБДОУ «Детский сад № 115» (ул. Русская, д. 85, т. 2329918),

- МБДОУ «Детский сад № 126» (ул. Маковского, д. 201, т. 2385903),

- МБДОУ «Детский сад № 157» (ул. Бородинская, д. 41а, т. 2324947),

- МБДОУ «Детский сад № 172» (ул. Кирова, д. 2а, т. 2318320)

- МБДОУ «Детский сад № 32» (ул. Лермонтова, д. 91/1, т. 2380652).

Жителей Фрунзенского района ждут садики:

- МБДОУ «Детский сад № 4» (ул. Посьетская, д. 27, т. 2411625),

- МБДОУ «Детский сад № 2» (ул. Станюковича, д. 54, т. 2414873),

- МБДОУ «Детский сад № 45» (ул. Казанская, д. 5, т. 2414487),

- МБДОУ «Детский сад № 164» (просп. Острякова, д. 3а, т. 2452566).

Для оформления ребенка в дежурную группу необходимо обращаться в рабочее время с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45) в управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока по следующим телефонам: 8 (423) 253-44-51, 8 (423) 253-47-04, 8 (924) 128-84-15.

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